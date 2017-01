La Copa África más 'europea' y mediática de la historia

No es la Eurocopa ni la Copa América. Su nivel está a años luz del fútbol europeo y también lejos del fútbol sudamericano, pero la Copa África presenta este 2017 un buen cartel para atrapar a los amantes del fútbol durante las próximas tres semanas. Este sábado arranca en Gabón el que podría considerarse el tercer torneo continental de selecciones, ya que su nivel es superior al de la Concacaf de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, al de la AFC de Asia y al de la OFC de Oceanía. Y lo hace con el menor número de futbolistas que juegan en África, con el mayor número de jugadores que juegan en Europa y con nombres que irrumpen en el panorama futbolístico.

De los 368 jugadores convocados (23 por cada selección), 234 juegan en las ligas europeas, lo que equivale a un 63,5% del total (casi 2/3). Costa de Marfil (vigente campeón) y Senegal son las dos selecciones que más jugadores 'europeos' tienen en su plantilla: 21, todos menos dos. En el otro lado de la moneda están Uganda y Zimbabue, con solo cuatro jugadores que militan en equipos europeos. Le sigue Túnez con seis y Egipto con nueve. Los demás, tienen todos más de la mitad futbolistas 'europeos'. Burkina Faso tiene 13, Togo 14, Argelia y Congo 16, Gabón y Ghana 17 y Malí, Marruecos, Guinea-Bisau y Camerún 19.

La escasez de futbolistas que juegan en África llega al punto que hasta una selección disputará el torneo sin jugadores que juegan en ese continente. Guinea-Bisau tiene a un equipo formado por 19 que juegan en Europa, uno que juega en Corea del Sur y tres que actualmente no tienen equipo. Ninguno en África. En total, solo 107 jugadores convocados para el torneo juegan en ligas africanas (29%), una cifra bajísima y más en una Copa África a la que tradicionalmente acudían jugadores que jugaban allí, ya fuera porque los que estaban en Europa no accedían a ir por las fechas en las que se disputa, porque los clubes no les dejaban o como bastante años atrás, porque pocos jugadores africanos daban el salto a otros continentes. Pero eso ya cambió hace dos décadas, cuando el liberiano George Weah ganó el Balón de Oro, único africano por el momento, en 1995. Después llegaron Drogba, Eto'o, Yaya Touré, Kanoute, Keita...

Nombres reconocidos

Ninguno de esos que elevaron el nivel del fútbol africano está, pero sí aparecen sus herederos, que no son malos. En esta Copa África está una de las grandes revelaciones del último año, Riyad Mahrez (Argelia), campeón de la Premier con el Leicester y también uno de los mejores delanteros del mundo, Pierre Emerick Aubameyang (Gabón). Además está el exmadridista Adebayor, internacional con Togo a pesar de no tener equipo. Son los dos grandes jugadores de un torneo que también tiene otros jugadores destacados como el de Aboubakar (Camerún, del Besiktas), Salah (Egipto/Roma), Medhi Benatia (Marruecos/Juventus), Sadio Mané (Senegal/Liverpool), Eric Bailly (Costa de Marfíl/Manchester United), Ghezzal (Argelia/Lyon), Slimani (Argelia/Leicester), Aurier (Costa de Marfíl/PSG), Elneny (Egipto/Arsenal), Adama Traore (Malí/Mónaco) o André Ayew (Ghana/West Ham).

La liga española aporta 19 jugadores, donde destacan Bakambu (Congo), del Villarreal; Thomas (Ghana), del Atlético de Madrid; Fayçal Fajr (Marruecos), del Deportivo; Abdennour (Túnez), del Valencia; Diop (Senegal), del Espanyol y Youssef En-Nesyri (Marruecos), del Málaga.

En entrenadores, donde lógicamente no están obligados a nacer en África, la diferencia es mayor. Solo cuatro de 16 seleccionadores son africanos: Baciro Candé (Guinea-Bisau), Florent Ibengé (República Democrática del Congo), Aliou Cisse (Senegal) y Callisto Pasuwa (Zimbabue). Los demás son cuatro franceses, dos belgas, un polaco, un serbio, un portugués, un israelí, un argentino... y un español. Ahí está el eterno José Antonio Camacho, que desde el pasado mes de noviembre se encarga de la selección de Gabón, anfitriona este año y que tiene el objetivo de pasar a cuartos, una vez que es un equipo insignificante a nivel futbolístico. Eso sí, tiene a Aubameyang, la gran estrella de esta Copa África. Otros dos famosos técnicos también están en este torneo que alcanza su XXXI edición: Avram Grant, en Ghana, que fue el técnico del Chelsea cuando el conjunto inglés llegó a la final de la Champions en 2008, y el ilustre Héctor Cúper, ahora seleccionador en Egipto, y famoso en España por ser el entrenador con el que el Valencia llegó a sus dos finales de Champions (2000 y 2001).

Sube en el nivel, baja en la organización

La Copa África se vuelve a celebrar con bastantes controversia detrás. Si la última edición, en 2015, trajo muchas protestas por el lugar, en la Guinea Ecuatorial del dictador Teodoro Obiang, esta vez se hace en Gabón, un país que también arrastra un día a día de pocas libertades con los Bongo en el poder durante 50 años, primero Omar y después su hijo Ali, actual jefe de estado, que ganó unas elecciones en 2016 en las que la Unión Europea denunció irregularidades. La trascendencia internacional del torneo provocará que los opositores organicen diversas protestas en las cuatro ciudades en las que se organiza el torneo: Oyem, Port-Gentil, Franceville y la capital Libreville, donde se disputará la final el próximo 5 de febrero.

El crecimiento de nivel en los equipos de esta Copa África en los últimos años (se celebra cada dos años) ha venido acompañada por un deterioro de su organización, a la que varios países han renunciado a pesar de que ya tenían adjudicado su celebración. No estaba previsto que se jugara en Gabón este año, pero la renuncia de Libia, a la que le tocaba organizarlo tras intercambiar con Sudáfrica la organización del torneo en 2013 y este 2017, obligó a la CAF (la UEFA africana) a abrir un nuevo proceso de selección. Las guerras y la epidemia del ebola han dañado mucho a la competición, venida a menos por los temas extradeportivos.

Cabe destacar que el campeón de esta Copa África irá a la Copa Confederaciones, que se celebrará entre junio y julio en Rusia. El torneo reúne a todos los campeones continentales y al del mundo. La actual campeona Costa de Marfíl, el Egipto de Cúper (rey de África con siete títulos) y las siempre presentes y peligrosas Ghana, Camerún, Argelia o Marruecos se presentan como favoritas. El balón echa a rodar el sábado a las 17:00 horas, con el Gabón - Guinea-Bissau. Allí estará el primer español (¡y qué español!) en una Copa África, José Antonio Camacho.