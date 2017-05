Mourinho se coloca a la ‘altura’ de Benítez: ahora sí quiere la Europa League

Julio de 2013. Mourinho, entonces entrenador del Chelsea, coloca el micrófono, escucha la pregunta y asiente: “No quiero ganar la Europa League”. Respira, mira a los periodistas y sigue: “Sería una gran desilusión para mí. No quiero que mis jugadores sientan que la Europa League es nuestra competición”. ¿El motivo de sus palabras? Rafa Benítez, antecesor suyo en Stamford Bridge, venía de ganarla. Y él la minusvaloró. Qué iba a hacer: acababa de volver a la Premier League y era (es), dice, The special one.

Han pasado algo más de siete años desde que pronunciara aquellas palabras. Desde entonces, le ha dado tiempo a discutir con muchos y, en concreto, alguna que otra vez más con Benítez. “Vamos arreglando los entuertos que deja el amigo”, reconoció la mujer de Rafa en su etapa como técnico del conjunto blanco. Y Mou no tardó en contestar: “Si se dedicara a la dieta de su marido, le iría mejor que si hablase de mí”. Entonces, ambos mantenían una relación de Champions. Uno en el Madrid y otro en Londres. Ahora…

Mourinho ya no puede repetir aquellas palabras -y tampoco Benítez, que ha subido al Newcastle a primera esta temporada-. La película ha cambiado mucho. El portugués ya no está en el Chelsea y tampoco juega la Champions. Así es la vida. Llegó a Manchester en verano, fichó por el United y se gastó 185 millones de euros con la aspiración de ganar la Premier League. Sin embargo, al final, este curso, se ha tenido que conformar con aquella competición que no “quería”. Este miércoles, en Estocolmo, se jugará la Europa League contra el Ajax como favorito (20:45 horas).

Para el United no es una final cualquiera. Ni tampoco para Mourinho. Ganar la Europa League es una obligación. En primer lugar, para honrar a los 22 fallecidos en Manchester tras el atentado del lunes por la noche. Y, en segunda instancia, porque lo necesita para estar la próxima temporada en la Champions League. Es decir, levantar el título en Estocolmo equivale a maquillar la temporada y su clasificación en la Liga (ha quedado sexto, por debajo del City de Pep o del Arsenal de Wenger). Y, por último, también acabar el curso con tres títulos: la Europa League, la Community Shield y la Copa de la Liga.

EL AJAX, EN UNA FINAL CONTINENTAL 21 AÑOS DESPUÉS

El Manchester, obviamente, es favorito. Su nombre, su estatus y su historia así lo quieren. Sin embargo, su Europa League no ha sido ejemplar. Ha obtenido el billete para Estambul, pero podría haberse quedado en el camino: se clasificó como segundo tras el Fenerbaçhe en su grupo, pasó sin problemas los dieciseisavos ante el St. Etienne (4-0 en total), pero sufrió en octavos (2-1 en total ante el Rostov), en cuartos (3-2 frente al Anderlecht) y en semifinales (2-1 contra el Celta). ¿Y en la final? Ya se verá. En cualquier caso, caer le costaría al equipo de Mourinho 58 millones de euros: 21 millones que le tiene que pagar a Adidas por no estar en la Champions y otros 35 por no estar en la máxima competición continental.

Pero no lo tendrá fácil. Al otro lado le espera el Ajax, que llevaba 21 años sin disputar una final continental. La última vez que lo hizo fue contra la Juventus, en la Champions. Y perdió. Venía de ganar la ‘Orejona’ ante el Milan con una nueva remesa de jóvenes talentos (Kluivert, Davis, Overmars, Litmanen…) y Van Gaal en el banquillo, pero cayó en los penaltis contra la ‘Vieja señora’. Desde entonces, no había vuelto a escuchar el himno en una final.

Ahora, lo hará con una generación que busca igualar los logros de la anterior, con Peter Bosz en el banquillo y otro Kluivert en sus filas, Justin, el hijo del que fuera delantero del Barcelona. Él y otros muchos jóvenes entre los que destaca Dolberg, que a sus 19 años ha anotado 23 goles. Ellos tratarán de pasar a la historia como los ‘niños’ que dejaron al Manchester United sin Champions. Y, de paso, los que devolvieron la gloria al Ajax. ¿Lo conseguirán? La resolución, este martes.