El vértigo del Celta pone a prueba definitivamente la evolución del Manchester United

Cuando Jose Mourinho llegó a Old Trafford este pasado verano la afición ya daba por hecho que el Manchester United pelearía de nuevo por la Premier League, un título que no gana desde la 2012/13. Algo atrevido viendo de lo que venía el club. Esas prisas por pensar que Pep y Mou serían capaces de pasar de decepciones a campeones tocados por una varita nos recuerda la falsedad de frases como “esos jugadores se entrenan solos” y demás sentencias alocadas. Lo cierto es que en los últimos años, el United ha bajado en aspiraciones y en nivel, pero la llegada de Mourinho al menos ha devuelto el hambre. Los datos no se pueden revertir de un día a otro y la sombra de Ferguson es alargada, pero el United –cambiando de estilo- ha vuelto a encarrilar su rumbo. Al otro lado tendrá a uno de los conjuntos que más divierte del fútbol europeo, aunque ese vértigo que propone le haya costado más de un susto en Europa frente al Shakhtar o al Genk.

Del traspié a encontrar el camino

Aunque ahora Mourinho viva unas semanas más reforzado -en plena pelea por el cuarto puesto, en semifinales de Europa League y tras conseguir dos títulos en sus primeros nueve meses como red devil- no todo han sido celebraciones desde su llegada. De hecho, en septiembre, tras la derrota en casa del Watford se vio obligado a cambiar de rumbo. Precisamente se dejó de buscar un ritmo más que dejara ver más a los hombres de banda en ataque y en el que Pogba tuviera mucho más balón para convertirse en un equipo más organizado sin la posesión y más cómodo con partidos lentos en los que hay pocas ocasiones. Desde aquella desastrosa tarde en Watford, los de Mourinho han ido ajustando en defensa aunque sin progresar todo lo que se podía esperar en ataque.

La apuesta del técnico luso está clara, acabar con los partidos atropellados del fútbol inglés para imponer choques de pocos goles y menos velocidad. Con esta fórmula ha sumado 25 jornadas seguidas sin perder en Premier League. La mala noticia es que ha priorizado tanto la defensa que los puntos se les escapan por la poca fiabilidad de su ataque. La mayor certeza ha pasado de ser el ataque con Ibrahimovic a la tela de araña en el medio, en especial con un superlativo Ander Herrera convertido en nuevo pretoriano de Mourinho. La movilidad y sacrificio del medio español puede ser el mejor aliado para defender la movilidad celtiña, más aún si el pivote del United es un Carrick que ordena a sus compañeros, pero no está capacitado para perseguir.

Desde que ha encontrado la fórmula para hacer de este United un equipo más competitivo, el rendimiento de sus defensas ha mejorado. En primer lugar, Mourinho reconoció que no tiene centrales ni laterales de primer nivel mundial. Hacerles competir en igualdad contra los delanteros rivales exponían sus carencias, pero haciendo que el bloque esté más cerca y que los defensas no persigan sombras sino que aseguren su posición ha conseguido un conjunto más fiable. Y tanto en defensa de cuatro como de cinco. En otras palabras, la movilidad y velocidad del Celta hubiese sido devastadora para el Manchester United de principio de temporada, pero ahora el cuadro de Mourinho exigirá mucha más precisión en campo rival y poner más hombres tras el balón. La mejoría desde principio de año es evidente. Eso sí, la presencia de extremos rápidos le sigue costando a este United, así que el papel de Pione Sisto en el cuadro vigués puede ser fundamental –precisamente el danés ya anotó en los dos partidos que jugó contra el United en la Europa League pasada-.

Las causas del cambio de planes

No se puede decir que Mourinho hubiese planeado un United ofensivo desde el inicio de la temporada, pero sí es verdad que el equipo ha dado un par de pasos atrás, de manera coherente con el escaso talento defensivo de la plantilla. Aunque la causa que ha dejado a Mourinho sin alternativa está en el otro área. Si contabilizamos los goles anotados y los tiros realizados los datos nos muestran que los red devils son el peor finalizador de la parte alta de la Premier. La falta de alternativas a Ibrahimovic y el juego más alejado de la portería rival ha convertido cada gol en una odisea. Por eso equipos como Stoke, Bournemouth o Swansea han sacado empates (1-1) valiéndose de los problemas ofensivos del United. Revisando los puntos conseguidos y los goles marcados el United es el club que más provecho saca de cada tanto. Dato que levanta el optimismo del Celta que ha anotado en todos sus choques europeos salvo uno y que promedia 1,9 goles a favor en Liga y Europa League.

Ante la baja de Ibrahimovic, la alternativa ha sido más rapidez con Rashford y más llegada al área con Mkhitaryan. Precisamente, el armenio es el mejor argumento para los partidos fuera de casa donde Mourinho muestra su versión más conservadora. La llegada del armenio filtrándose en el área rival le ha permitido anotar en cinco de los últimos seis choques de Europa League. Aunque para alivio del Celta los problemas de cara a puerta del resto del equipo continúan muy presentes.

La clave para el Celta de Berizzo será la insistencia en sus argumentos ofensivos y la movilidad para hacer que los defensas mancunianos tengan problemas siguiendo las marcas. Si no agitan a los de Mourinho, son un muro (el segundo equipo que menos encaja de la Premier y contra el que más tiros hay que realizar para anotar). Si Iago Aspas consigue encontrar espacios entre líneas, Sistoobliga a estirar a los defensores y evitan que Ander Herrera y presumiblemente Pogba lleguen a tiempo de ayudar a las bandas el Celta podrá soñar. La evolución defensiva del United se pone a prueba contra un estilo de juego que no le viene bien a los red devils. Aunque es difícil creer que los gallegos tienen capacidad para frenar cada contra con Pogba, Rashford y Mkhitaryan en carrera. Sin duda Mourinho ha encontrado la fórmula para hacer de su equipo un conjunto correoso. No sólo este año sino para el proyecto a largo plazo que añora Old Trafford.