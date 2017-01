Horario y dónde ver en TV el Atlético de Madrid - Barcelona de Copa del Rey

Atlético de Madrid y Barcelona buscan un pase para la gran final de la Copa del Rey y para ello tendrán que enfrentarse en una de las dos semifinales. Lo harán primero en el Vicente Calderón y después, el partido de vuelta, en el Camp Nou. El encuentro de ida será el miércoles 1 de febrero a las 21:00 horas y será retransmitido en televisión por el canal GOL, que emite en España en abierto por la TDT.

El equipo de Simeone, que viene de tres empates consecutivos en el País Vasco ante Athletic Club de Bilbao, Eibar y Deportivo Alavés, buscará volver a eliminar al Barcelona a doble partido, como ya hiciera en 2014 y 2016, aunque en ambas ocasiones fueran en otra competición, en la Champions League. Para ello el Atlético de Madrid, en el que puede ser el último partido de Copa en el Vicente Calderón, buscará un buen resultado que provoque que el equipo rojiblanco acabe consiguiendo el pase a la final en el Camp Nou. Se espera un gran lleno en el estadio de la ribera del Manzanares, que volverá a albergar uno de los mejores partidos que se pueden ver en el fútbol europeo.

Por su parte, el Barcelona busca su cuarta final consecutiva, tras llegar al último partido en 2014 (vs Real Madrid), 2015 (vs Athletic Club) y 2016 (vs Sevilla). En caso de ganar la competición, sería el tercer año que lo conseguiría. El Rey de Copas viaja al Calderón para iniciar un mes de febrero frenético, en el que también volverá a visitar el estadio del Atlético de Madrid y en el que tiene la vuelta de la Champions, con la visita a París para enfrentarse al PSG.

Para ello Luis Enrique hará rotaciones, como viene demostrando en el último mes, con el fin de tener a todos sus jugadores al 100% en el tramo importante de la temporada. El Barcelona, eso sí, llega en el mejor momento de la temporada, aunque su último partido acabó en empate ante el Real Betis Balompié con polémica arbitral, resultado que les hizo alejarse del Real Madrid en Liga. Los culés están a cuatro puntos del título liguero y con un partido más. Por eso la Copa del Rey, al igual que para su rival de este miércoles, es una buena fórmula de acabar el año al menos con un título.

El Atlético de Madrid ha llegado a semifinales tras eliminar al Guijuelo, a Las Palmas y al Eibar. En los tres duelos acabó decidiendo el partido de ida, ya que en los dos últimos el equipo de Simeone fue incapaz de ganar. El conjunto canario le ganó en el Calderón por 2-3 y ante el Eibar empató en Ipurua (2-2). El Barcelona, en cambio, ha tenido más dificultades para llegar a esta ronda. Eliminó con facilidad al Hércules a pesar de empatar (1-1) en el partido de ida en el José Rico Pérez, pero después tuvo que remontar ante el Athletic tras perder 2-1 en San Mamés. Un 3-1 en el Camp Nou le dio el pase a cuartos, donde eliminó a la Real Sociedad gracias a un global de un 6-2 (0-1 y 5-2).

La eliminatoria se abre este miércoles 1 de febrero a las 21:00 horas, pero se completará el próximo martes 7 de febrero, a la misma hora, en el Camp Nou de Barcelona.