Zidane, antes de la final de la Champions: "Si hubiera coincidido con Cristiano, la estrella sería él"

Zidane no cambia ni en las grandes citas. Sereno, confiado, con el rostro entre el optimismo y la serenidad, el francés no modifica absolutamente nada de la rutina de todo el año para la final de la Champions. "No vamos a cambiar nada. Hablaremos del partido, como siempre, y nada más", dijo este viernes en la previa de la gran final ante la Juventus.

Ni se 'moja' ni deja nada a la coincidencia. Zidane lo tiene todo meditado y Cardiff será sencillamente la continuación del Vicente Calderón o el Allianz Arena. Es otro partido más en su discurso. Eso sí, no escondió que está "disfrutando de esta final".

"No te voy a decir quien va a jugar", comentó en rueda de prensa. No se sabe aún si será Bale o será Isco. "Son dos futbolistas que pueden jugar juntos. Puede pasar de todo", apostilló. "Lo importante es que cuando vea la plantilla estén todos listos para jugar. Me interesa que estemos físicamente a un nivel muy alto".

"En el fútbol puede pasar de todo y por eso es importante que demos el máximo. Ni somos favoritos ni lo es la Juventus. Estamos al 50%", comentó Zidane, que añadió que en esta final no hay más presión que en otras: "El Madrid sabe vivir con esta presión, lo viví como jugador y ahora como entrenador. Estamos listos para este partido, nos toca esta final que ha sido muy merecida".

De la Juventus, que él conoce bien, aseguró que no espera a un equipo "con catenaccio. Será defensivo pero no cerrado. Tiene jugadores ofensivos muy buenos. Espero un partido abierto y mejor para todos".

Tuvo tiempo también el técnico blanco para alabar a Cristiano, al que calificó de "buena persona que se preocupa por los demás y que hasta en los entrenamientos quiere ganar. Esto aporta al equipo una mentalidad ganadora. Es un líder para los demás". El elogio fue tan grande que cuando le preguntaron por si en un equipo con el portugués y él quién sería la estrella, Zidane contestó... que Cristiano.

Zidane, que no quiso entrar en la provocación de Alves sobre los árbitros, explicó que no se necesita motivar a los jugadores para este partido. "La motivación se hace a principios de temporada. Cada uno sabe lo que es el Real Madrid".