Griezmann, obligado a ser Cristiano Ronaldo

Juan es un tío que sabe. Lleva años yendo al Calderón junto a sus dos hermanos (Javier e Isidro), ha vivido el doblete, ha dormido plácidamente levantando alguna que otra Europa League, recuerda con entusiasmo las tres finales de Champions -y con pena- y cree en la remontada. Sí, él cree. Él y muchos otros. Pero el sábado, antes del partido contra el Eibar (1-0), albergaba alguna duda. “¿Sabes qué?”, preguntaba sentado en una terraza del Paseo de Acacias. Y se contestaba a sí mismo: “Que no tenemos delantero (en referencia a los de otras épocas). Si no aparece Griezmann… Y él bastante hace. ¿No va a marcar cinco contra el Madrid, no?”. O quizás sí, pensó alguien en la mesa. ¿Por qué no? Si Ronaldo hizo tres en el Bernabéu en la ida (3-0), ¿por qué no puede Antoine marcar cuatro en la vuelta de Champions? Pues eso…

Griezmann es Griezmann. Es el que baila tras cada gol -y por eso gusta a los niños-; el que golpea desde lejos, desde cerca o desde dónde sea; el que, también, de vez en cuando, marca de cabeza aunque sea de los ‘pequeñitos’ -como aquellos de la selección que conquistaron el mundo-; el que renunció a irse del Atlético por fidelidad al Cholo; el que bebe mate siendo francés; y el que aspira a destronar a Messi y a Ronaldo en poco tiempo. Sí, él es todas estas cosas y muchas otras más. Por ejemplo, la esperanza de cualquier colchonero este miércoles.

La posibilidad es remota. El Atlético tiene que marcar cuatro goles… ¡Y al Madrid! “Nos ganaron 3-0 aquí esta temporada, dos finales de Champions...”, recordaba en la previa Simeone. Y Griezmann, además, tan solo le ha marcado tres goles a los blancos en 14 partidos disputados: anotó en el 4-0 de 2015, en el 0-1 de la pasada temporada y en el último derbi de Liga (1-1). Sólo en esas ocasiones. Es decir, este miércoles tendría que salirle un partido perfecto. Pero, por otra parte, algún día tiene que caer el Madrid. ¿Y por qué no esta vez, en la última noche europea del Calderón?

El #nuncadejesdecreer no se negocia. Sin embargo, las dudas, las certezas y las fantasías se aturullan en la mente de cualquier colchonero a pocas horas del partido. Y también en la del Cholo, que no ha confirmado si Griezmann estará acompañado por Torres o Gameiro. O quizás por ninguno. “Considero que hay que defender bien para estar más minutos dentro del partido. Todo eso nos va a dar opciones de ir segundo a segundo, minuto a minuto… Nuestra aspiración es empezar fuerte y que lo emocional esté en equilibrio con lo futbolístico. Es el mejor camino para hacer un buen encuentro”, ratificó Simeone.

Griezmann, más kilómetros que Ronaldo

Sus hombres, sin embargo, llegan con más kilómetro recorridos que los del Madrid. Por ejemplo, Godín (3.938), Savic (3.916), Filipe Luis (4.085), Koke (4.438), Saúl (3.743) y Gabi (3.939) han jugado más que Kroos (3.721), jugador que más minutos ha disputado del conjunto blanco. Y eso, aunque queden por disputarse 90 minutos -puede que con suerte para el Atlético, 180- se puede notar.

Precisamente, uno de los éxitos del Real Madrid esta temporada es haber convencido a Ronaldo de que jugara menos y llegara en mejor forma a final de temporada. De ahí que el portugués (con 3.682 minutos en 41 encuentros) pueda encontrarse físicamente más entero que Griezmann, que acumula 4.304 en 50 choques. En total, el francés sólo ha faltado a cinco encuentros este curso: el primero de Liga contra el Alavés, por sanción (0-0); la eliminatoria de Copa del Rey contra el Guijuelo; la vuelta contra el Eibar -cuando el Atlético gozaba de una renta suficiente (3-0 en la ida)-; y el de Liga ante Osasuna (3-0).

Griezmann es por minutos el segundo jugador del Atlético que más tiempo ha estado sobre el césped -sólo por detrás de Koke- y en 37 de sus 50 partidos ha jugado los 90 minutos. A pesar de todo esto, Ronaldo, con 35 goles y 12 asistencias, supera sus registros: 25 dianas y 11 asistencias. Pero es lo que hay. “Los kilómetros están a la vista, pero nosotros nos sentimos a gusto en el lugar en el que estamos”, reconoció Simeone. ¿Y eso exime al ‘Principito’ de marcar cuatro contra el Madrid? Desde luego que no. En el fútbol, a veces, pasan “cosas inesperadas”. Quién sabe si algo así ocurrirá este miércoles. Y quién sabe si con Griezmann como el protagonista de una noche histórica de Champions.