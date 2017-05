Sergio Ramos, sobre los mensajes del Atlético: "Parece que nos hemos criado en Beverly Hills, aquí también hay gente de barrio"

Sergio Ramos y Zinedine Zidane comparecieron en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de semifinales de Champions ante el Atlético de Madrid y el mensaje fue el mismo: nada está hecho.

El capitán blanco, que aseguró que el Madrid "saldrá con las ideas muy claras y que la clave del éxito está en la unidad como equipo", contestó a los mensajes que el club rojiblanco ha ido lanzando en sus redes sociales desde el partido de ida, en los que se dejaba entrever que el Atlético era el equipo humilde, trabajador y luchador frente a un Madrid al que solo se le quería por los títulos.

"Parece que aquí (por el Real Madrid) nos hemos criado todos en Beverly Hills y teníamos una cuenta de 40 para arriba. Aquí también hay gente de barrio, con principios, mucho sacrificio y educación. Lo demás, campañas, es respetable, pero no va a cambiar nada en nosotros. Seguiremos con nuestros mismos valores", aseguró Sergio Ramos.

"Vamos a ir al Calderón a jugar al fútbol. Tenemos un resultado bueno, pero sabemos que lo vamos a dejar al margen. Vamos a ganar, no a defender un resultado", añadió el capitán, que comentó que "en el fútbol puede pasar de todo" y que a él le motiva más que el Calderón anime: "No creo que haya gran diferencia entre la afición del Atlético y la del Bayern. Son once contra once en el campo. Por mucho que quieran alimentar desde fuera, no van a cambiar nada", explicó.

También el central madridista habló sobre los pitos a Piqué en el Mutua Madrid Open: "Son cosas que pasan. Si yo voy a Barcelona, también me pasará a mi" y aseguró que se le vienen buenos recuerdos cuando se enfrenta al Atlético. "Es inevitable que tenga los recuerdos. Pero en el fútbol tienes que resetear. Cuando me retire ya habrá tiempo para pensar en todo lo ganado".

Zidane: "Las cosas de fuera no me interesan"

Por su parte, Zidane siguió con su discurso cauto y copió el de Ramos en torno al partido. "Vamos a intentar afrontar el partido de vuelta como lo hacemos hasta ahora. Entrar en el campo y pensar hacer lo máximo para ganar el partido. La única cosa que queremos es jugar y dar lo máximo para ganar. Luego veremos como va el partido. Nuestro camino siempre es el mismo", aseguró el técnico del Real Madrid.

Al ser preguntado por si es injusto que se juzgue al Madrid por los títulos ganados al final y no por la temporada, Zidane comentó que "la injusticia sería no hacer el máximo para conseguir las cosas que tenemos. Después de ocho o nueve meses, los jugadores trabajan todos los días con una profesionalidad increíble, pero en el fútbol hay que demostrarlo cada tres días".

Sobre los mensajes del Atlético, no opinó. "Me concentro en el partido. Las cosas de fuera no las comento, no me interesa, no es el momento. Lo único que pensamos es en el partido". Zidane no ocultó que en el vestuario hablan de los títulos, ya que "la historia en este club no la puedes ocultar".

Por último, Zidane explicó que todo lo que quedan son finales, tres de Liga y una (más otra hipotética) de Champions y que se vuelve a sentir, como hace unas semanas, de "puta madre".