Wendell: "El espíritu competitivo del Atlético es mérito de Simeone"

Wendell Nascimento Borges (Fortaleza, Brasil, 1993) creció bajo el influjo de los misiles de Roberto Carlos y buscando a Marcelo con la mirada. Ahora, a sus 23 años, no olvida lo que aprendió viendo a ambos, pero sigue su propio camino. El lateral izquierdo, desde que llegara a Alemania en 2014, ha jugado 103 partidos con el Bayer Leverkusen y es, sin duda, una de las grandes promesas del fútbol europeo. De ahí que ya le hayan puesto precio desde fuera. ¿25 millones? ¿30 millones? Da igual. Eso le importa más bien poco cuando restan horas para que su equipo dispute el partido de la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, como en 2014/15. Pero antes EL ESPAÑOL se para a hablar él.

En la temporada 2014/15 cayeron contra el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Imagino que tienen ganas de revancha.

Obviamente, nosotros nos hemos propuesto ganar esta vez. Hace dos años estuvimos cerca y nos quedamos fueran tan solo porque fallamos un penalti. Ahora queremos demostrar que podemos hacerles frente en estos octavos de final.

Pero lo cierto es que no llegan demasiado bien. Son octavos en la Bundesliga. ¿Eso le añade más presión a la eliminatoria?

No, nosotros la presión la tenemos en la Bundesliga, que es donde no nos está yendo del todo bien. Pero en la Champions League es otra cosa: no hemos perdido todavía ningún partido esta temporada y eso nos da mucha confianza. Ojalá y podamos trasladar a la Bundesliga todo lo que hemos hecho bien en Europa.

¿Y qué han hecho bien? ¿Qué tiene que temer el Atlético de ustedes?

Bueno, quizás esa pregunta sea más para ellos, pero bueno… nosotros jugamos con mucha intensidad, con la defensa adelantada, jugadores muy rápidos arriba y presionamos muy fuerte. De lo que puede estar seguro el Atlético es de que vamos a ser un rival incómodo, eso seguro.

¿Y qué tienen que temer ustedes del Atlético? Llegan con Torres (tres goles en este 2017) y Gameiro (hizo un hat-trick este fin de semana) en muy buena forma.

Son un equipo con mucha experiencia y que, además, en los últimos años ha mantenido un nivel muy alto en la Champions League. Son increíblemente buenos defensivamente, juegan muy compactos y cuando atacan tienen jugadores muy buenos y muy peligrosos. Son muy complicados de parar.

El año pasado el Atlético llegó a la final de la Champions. ¿Cree que están al mismo nivel?

Está claro que el Barcelona y el Real Madrid son los máximos representantes del fútbol español, pero el Atlético ha conseguido en los últimos años meterse entre los grandes clubes de Europa. Eso es muy difícil de hacer. Jugar contra ellos va a ser un desafío bonito de superar.

¿Todo eso es mérito de Simeone?

Bueno, es un entrenador muy carismático y hace todo lo posible para que su equipo tenga éxito. También tiene una mentalidad muy fuerte y eso, al final, se lo transmite a su equipo. Hay pocos equipos en Europa con la fuerza, la confianza y el espíritu competitivo que el Atlético. Todo eso es mérito del Cholo.

Como hemos hablado, Torres, Gameiro, Carrasco y Griezmann llegan en un buen momento de forma. ¿Qué admira de cada uno de ellos?

Bueno, todos ellos son diferentes y hacer una comparación entre ellos no tiene mucho sentido. Todos tienen virtudes. Pero también otros muchos que pueda nombrar.

La ida la disputan en el BayArena. ¿Cómo espera que sea el partido?

Estoy seguro que será un duelo muy ofensivo entre dos equipos que están más o menos al mismo nivel. Tenemos la oportunidad de clasificarnos para la siguiente ronda y espero que lo hagamos.

Hablando de usted. En España ha sonado como posible fichaje de algunos de los grandes. ¿Le gustaría jugar alguna vez en el Real Madrid, en el Barcelona o en el Atlético?

Ahora mismo no pienso en eso. Soy fan del Bayer Leverkusen, tengo un contrato largo aquí y espero estar por aquí. Respecto a lo que venga después, eso ya lo veremos.

Por cierto, me han contado que en algunos carnavales se disfrazó de mago. ¿Le gustaría que lo llamarán así?

[Risas] De momento, estoy contento con mi nombre…

Lo que sí le gustará será la samba. Imagine que marca un gol, ¿le gustaría que el titular del otro día fuera: “Wendell baila samba contra el Atlético”?

[Risas] No está en mi mano lo que escriban los periódicos. Yo, simplemente, juego al fútbol.

En cualquier caso, de pasar a cuartos, ¿bailaría unas sevillanas?

[Risas] Bueno, yo daré lo mejor de mí en el partido e intentaremos clasificarnos para cuartos de final. De momento, no me he prometido nada. En caso de pasar, estaré orgulloso por mí, por mis compañeros de equipo, por los aficionados y por el club.