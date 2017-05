Las lágrimas de Marc Bartra tras volver a jugar con el Dortmund

La Bundesliga llegó a su fin este sábado y lo hizo con una emocionante imagen, la de Marc Bartra llorando tras volver a pisar el césped del Signal Iduna Park y poder jugar un partido de fútbol mes y medio después.

El central del Borussia Dortmund jugó los 90 minutos del último partido de la temporada de su equipo, los primeros tras el ataque que sufrió el autobús de su equipo en las horas previas al duelo de cuartos de la Champions League ante el Mónaco.

Emotional scenes after the match. Great to have you back @MarcBartra#BVBpic.twitter.com/NCQ82hw3pK