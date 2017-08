Viggo Mortensen desvela cómo se pegó con los ultras del Madrid

Viggo Mortensen fue atacado por hinchas del Real Madrid cuando estuvo en España rodando Alatriste, según confesó en una entrevista concedida a la radio argentina Vorterix. Una mala anécdota que ha desvelado tiempo después, pero que deja en evidencia a los ultras del conjunto blanco.

El día que Viggo Mortensen se peleó con varios Ultras Sur del Real Madrid, que creyeron que su camiseta de San Lorenzo era del Barça 😂😂😂. pic.twitter.com/RtqWReKoIQ — Dehparadox (@dehparadox) 6 de agosto de 2017

El actor, también conocido por encarnar a Aragorn en El Señor de los Anillos, estuvo en España en 2006 para rodar Alatriste con el director Agustín Díaz Yanes, adaptación a la gran pantalla de las novelas de Arturo Pérez Reverte. En una ocasión, acudió a una cita en casa del director, y se llevó la camiseta de San Lorenzo de Almagro.

Pues bien, por el camino, unos ultras lo atacaron porque creían que era del Barcelona. “Le rompí la botella en la cabeza a uno”, reconoció en la radio, ya relajado. Porque ellos querían darle una paliza.

“Me dicen unas cosas muy feas, en la calle unos pelados, y vienen y me empiezan a pegar. Empecé a buscar un taxi, cualquier cosa, y como tenía una bolsa con dos botellas de vino, finalmente le rompí una en la cabeza a uno y me fui corriendo. Llegué a casa del director todo sudado. Me dice que parece que con sangre, pero le dije que no. No, es vino, es vino, que le rompí la botella en la cabeza a uno. Y ya le expliqué todo y me dijo: lo siento, bueno, qué lastima. Bueno, pero tengo una botella”, reconoció.