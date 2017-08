Ronaldo, a la juez: "Me gustaría volver a Inglaterra, allí nunca tuve problemas"

D. C.

"Nunca he tenido un problema en Inglaterra... por eso me gustaría volver a allí". Con esta frase se expresó Cristiano Ronaldo en un momento de su declaración ante la juez el pasado lunes en el Juzgado de Pozuelo (Madrid), dentro del interrogatorio al que fue sometido en el marco de la investigación por cuatro delitos fiscales.

Según informa la Cadena SER, el futbolista del Real Madrid comentó durante su intervención esa frase con un trasfondo judicial, pero también deportivo. Cristiano se defendió explicando que llegó a España (en 2009) con una estructura empresarial que ya estaba creada en el Reino Unido, donde residía desde 2003, cuando el Manchester United le fichó procedente del Sporting de Lisboa.

La explicación del jugador también fue encaminada a la legalidad de sus sociedades, totalmente legales para las autoridades inglesas, argumentó el portugués, que aseguró que allí las habían inspeccionado sin encontrar ninguna irregularidad.

Cristiano comentó que fue el Manchester United el que le recomendó abrir la empresa 'Tollin': "Me dijo mi abogado Chris Fanrell que era lo que hacían todos los futbolistas y yo no quería ser una excepción", explicó el futbolista ante la juez. "Yo voy al Manchester con 18 años y me aconsejan que es el mejor mecanismo que puedo tener, como los demás futbolistas", añadió.

Reabre su futuro deportivo

La frase, además de su relevancia en el proceso judicial en el que está inmerso Cristiano, tiene también una importante carga futbolística. Ronaldo, al comentar que le gustaría volver a Inglaterra, reabre los rumores sobre su futuro, aparcados en las últimas semanas tras el terremoto a inicios del verano en el que coqueteó con la salida.

El portugués renovó el pasado mes de noviembre hasta 2021 con el Real Madrid, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. A pesar de todos los éxitos deportivos (Liga, Champions y próximo Balón de Oro), sus problemas judiciales, destapados este año, han dejado en Cristiano una reflexión que va encaminada a abandonar España, donde se siente perseguido.

Antes de su última renovación también se rumoreó con su posible vuelta a la Premier League inglesa, liga en la que estuvo seis temporadas. Con la frase ante la juez, Cristiano abre vuelve a dejar dudas sobre su futuro más próximo.

Esta es una de las frases que ha trascendido de la declaración del astro portugués, que duró hora y media y que entre otras cosas aseguró que si estaba sentado ante la juez era por ser quien es. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí", comentó el futbolista, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

Cristiano se incorporará a los entrenamientos con el Real Madrid este sábado, una vez agotadas las vacaciones, que comenzó el 30 de junio tras caer con Portugal en semifinales de la Copa Confederaciones ante Chile.