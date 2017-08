Neymar ya no es futbolista del Barcelona: pagó la cláusula en el Camp Nou

El 'culebrón' del fichaje de Neymar suma otro capítulo. Y este ya es el definitivo. Tras la negativa por parte de la Liga de Fútbol Profesional del pago de la cláusula de rescisión del brasileño, los abogados del jugador han depositado los 222 millones de euros en el Camp Nou.

Juan de Dios Crespo, el mismo abogado que en la mañana de este jueves acudió a la sede de la LFP en Madrid y se encontró con el plantón del organismo presidido por Javier Tebas, acudió esta tarde a las oficinas del Barcelona para realizar la misma operación: pagar la cláusula de Neymar para que así el futbolista brasileño quede desvinculado del club catalán de manera definitiva.

Crespo llegó al Camp Nou alrededor de las 18:30 horas y estuvo acompañado por otros abogados y un notario. Allí dio a Óscar Grau, director general del Barça, un cheque con la cantidad estipulada en la cláusula de Neymar.

"Representantes legales de Neymar Jr. se han personado en las oficinas del Club y han hecho efectivo, en nombre del jugador, el pago de 222 millones de euros, en concepto de indemnización por la rescisión unilateral y sin causa del contrato que unía a ambas partes", recoge el comunicado del FC Barcelona, que oficializó el movimiento.

Los representantes legales del futbolista se han visto obligados a abonar los 222 millones de euros al club ya que la LFP no los aceptó. Javier Tebas, en una entrevista para la emisora catalana RAC1, aseguró que si no habían dado el OK a la operación era porque "no quería ser corresponsable de una posible actuación ilegal".

Tebas, que también explicó que si el Barcelona acepta este dinero que le entrega directamente Neymar finalmente ellos también lo aprobaran, comentó que "el PSG es un club-estado y que el dinero es de procedencia irregular en el ámbito deportivo". Este es el principal motivo por el que la LFP no aceptaba el pago de la cláusula.

Al ir al Camp Nou a pagar la cláusula y el Barcelona aceptar ese dinero, la Liga si aceptará el fichaje al llegar directamente del club, por lo que Neymar ya queda oficialmente desvinculado al conjunto catalán tras cuatro temporadas. Solo queda el anuncio oficial por parte del PSG, que tendría previsto presentar al futbolista el viernes.

El Barcelona también aseguró que trasldará a la UEFA los detalles de esta operación "para que depuren las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de este caso".