Simeone, muy cerca de ampliar un año más su contrato con el Atlético

Cuando el Atlético de Madrid perdió la segunda final de Champions que disputaba en tres años contra el Real Madrid en 2016, una noticia más dolorosa que una derrota como aquella amenazaba con dejar sin aliento a sus aficionados. En zona mixta, el entrenador más exitoso de la historia reciente del club, el 'Cholo' Simeone, sembró la duda sobre su continuidad: "Estoy donde quiero estar, pero cuando llegas a dos finales y las pierdes lo que me sale decir es que momento para pensar". La frase retumbó como una tormenta en San Siro y congeló medio Madrid.

No era para menos. El argentino había revivido a un equipo hundido y lo había contagiado de un espíritu irreductible que agitaba a sus jugadores para atreverse a superar cualquier gesta, con el firme convencimiento de que el corazón iguala el presupuesto. A partir de entonces, quien guió al Atlético a conquistar en 2014 su primer título de La Liga desde 1996 estuvo vinculado con varios conjuntos como el Chelsea o el Inter de Milán, pero decidió permanecer en el equipo de su vida, no sin antes reducir la duración de su contrato desde 2020 a 2018.

Al término de la temporada pasada, Simeone tranquilizaba a su hinchada en la despedida del estadio Vicente Calderón: "Los periodistas me preguntan si me voy a quedar. Sí, sí me quedo porque este equipo tiene futuro", afirmó. El apoyo de su afición y de su plantilla le impedían su marcha.

Y parece que el tránsito de ese histórico campo al Wanda Metropolitano habría convencido del todo al míster para renovar un año más, hasta 2019, después de que en las últimas semanas el club rojiblanco y el entrenador argentino hayan tratado la ampliación de su contrato, según una información vertida por la Cadena Ser. El nuevo estadio del Atlético ha presentado su candidatura para albergar la final de la Champions en 2019. Solo compite ante Bakú (Azerbaiyán).

El entrenador argentino habría agradecido el esfuerzo del club por firmar a Vitolo, quien será atlético a partir del mes de enero por 40 millones, y también el empeño que está mostrando en cerrar el traspaso de Diego Costa, que tras la llegada de Morata al Chelsea parece próxima. El técnico había insistido mucho en la contratación de estos dos puntales y, de momento, la directiva está haciendo todo lo posible por satisfacer sus anhelos. Porque sabe que si complace sus aspiraciones, complace, a su vez, el principal deseo de la hinchada: la continuidad de su ídolo, Simeone.