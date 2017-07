El Écija Balompié retira una oferta de trabajo exclusiva para hombres

Esta semana el club de fútbol Écija publicó a través de su cuenta de Twitter y Facebook una oferta de trabajo de "asistente de operaciones" para desempeñar funciones de responsable del bar en el estadio municipal San Pablo y de auxiliar de oficina, exclusivamente para hombres de entre 18 y 30 años de edad.

Ante esta situación, surrealista en el siglo en el que vivimos, la secretaria de mujer de CCOO de Sevilla, Pepa Pérez, denunció estos hechos estimando como "indignante e intolerable que en pleno siglo XXI a las mujeres no se les permita acceder a determinados puestos de trabajo por el mero hecho de ser mujeres".

Pérez pidió al club que rectificara y permitiera un acceso igualitario con las mismas garantías de oferta laboral en la que no se infravalore a las mujeres; CC.OO. presentará una denuncia para que no se sigan provocando este tipo de actos abusivos contra la igualdad entre hombres y mujeres.

EL CLUB RECTIFICA Y PIDE DISCULPAS

Ante la indignación de numerosos aficionados, el club ha pedido disculpas públicamente admitiendo que ha cometido un "error", eliminando tanto los requisitos como la edad media que se exigía. El presidente del club, el coreano Yunggon Park, ha afirmado que "comprende que cualquier oferta de trabajo no puede inclinarse por un solo sexo" y que "no se trata solo de la publicación del trabajo, sino que la evaluación del solicitante al empleo tiene que ejecutarse solo viendo la aptitud de cada persona, y no por el género".