Exembajador, activista gay y madridista: así es el primer 'fichaje' del Barça

D. C.

No llegó Verratti y tampoco lo hacen Paulinho o Bellerín. El mercado de fichajes del Barcelona amenaza con ser uno de los peores de los últimos años. Ni fichan a los del plan A y tampoco a los del B. Con la única novedad de Deulofeu, que no es un fichaje sino una recompra, el conjunto catalán anunció este miércoles al primer movimiento veraniego. No es un jugador.

El primer 'fichaje' del Barcelona 2017/18 es un asesor estratégico en América, así se llama el cargo, con el objetivo de expandir la marca del club especialmente en Estados Unidos. Y para ello han elegido, aquí está la noticia, a un conocido en la sociedad española, especialmente la madrileña. El fichaje es James Costos, exembajador de los Estados Unidos en España y Andorra.

Todo sería normal sino fuera porque Costos posó con orgullo con la camiseta blanca (también lo hizo en otra ocasión con la del Barcelona) y, sobre todo, celebró con efusividad la Duodécima Copa de Europa del Real Madrid.

Costos fue ejecutivo de la cadena HBO, se licenció en Ciencias Políticas y es también un declarado defensor de los animales. El nuevo fichaje del Barcelona es abiertamente gay y defensor de los colectivos LGTB, como demostró al izar la bandera gay contra la homofobia en 2014. "Estados Unidos tiene mucho que aprender del ejemplo español", afirmó Costos sobre este tema un año más tarde. En Madrid vivía junto a su pareja Michael Smith.

"Es un honor poder representar al Barça en América", aseguró este miércoles Costos, dejando de lado sus colores. "Estoy muy motivado para construir puentes entre las instituciones de los Estados Unidos y el FC Barcelona", añadió.

James Costos, a la derecha, junto a Bartomeu.

El presidente Bartomeu, quizá ajeno a los tuits de su nuevo fichaje, aseguró que Costos "siente mucho los colores del Barça" y que “es un consultor de alto prestigio con unas relaciones increíbles en su país durante mucho tiempo". El máximo mandatario culé añadió que "nos hacía falta una persona de su nivel" y que hará "un trabajo magnífico".