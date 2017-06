El Real Madrid, "convencido" de que Cristiano "demostrará su total inocencia"

"El Real Madrid está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldodemostrará su total inocencia en este proceso". Así se ha manifestado el conjunto blanco en un comunicado breve pero contundente para manifestar su apoyo a su jugador estrella, acusado por la Fiscalía de una fraude fiscal en la gestión de sus derechos de imagen de más de 14 millones de euros.

"El Real Madrid muestra su plena confianza en nuestro jugador, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales", prosigue el escrito publicado en la página web del club, ahondando en uno de los puntos más conflictivos de la denuncia, pues según el escrito de acusación el portugués se sirvió para evitar el pago de los impuestos derivados de sus derechos de imagen de una estructura societaria creada en 2010 en un incumplimiento "voluntario" y "consciente".

"Cristiano Ronaldo ha mostrado siempre desde su llegada al Real Madrid, en julio de 2009, una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias", reza el comunicado del Real Madrid, en otro de los puntos delicados de la denuncia. De hecho, según la Fiscalía, el futbolista optó "expresamente" en noviembre de 2011 por el régimen fiscal español por lo que Ronaldo tendría que haber aplicado el tipo fiscal del 24% a las rentas que obtuvo en suelo español y un tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores. Algo que supuestamente no hizo.

En cualquier caso, el conjunto blanco solicita "que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para que cuanto antes quede demostrada su inocencia".

Por el momento, el futbolista portugués, concentrado con su selección de cara a la Copa Confederaciones que comienza este mismo fin de semana no se ha manifestado, pero sí lo ha hecho Gestifute, empresa dirigida por el superagente Jorge Mendes y que representa a Ronaldo. De hecho, la empresa ha querido matizar que se trata de una denuncia y no una querella, lo que "implica un cambio sustancial". Además, según Gestifute, lo que diferencia el caso Ronaldo de los de otros futbolistas es que el portugués obtuvo sus rentas "directamente", sin la participación "de ninguna sociedad suya".

Además, desde Gestifute explican que no existe ningún entramado fiscal, pues la sociedad Tollin, con sede en las Islad Vírgenes, "es propiedad 100% de Cristiano Ronaldo desde el año 2004" y aclaran que Ronaldo "no ocultó nada" y que declaró todos sus bienes en el extranjero mediante la presentación del modelo oficial 720 "pese a no estar obligado a hacerlo".