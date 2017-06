Morata comunica que se marcha del Real Madrid el mismo día que Ibrahimovic deja el United

El futbolista del Real Madrid Álvaro Morata comunicó en la mañana de este viernes a los dirigentes del club su firme decisión de abandonar la entidad madridista, según informó el diario Marca. A pesar de las muestras de cariño y aprecio recibidas durante las últimas semanas, su agente informó al director general, José Ángel Sánchez, de que el delantero busca otro club para encontrar minutos en un año especialmente relevante por la cercanía del Mundial de Rusia.

Es sabido el interés que despierta el jugador madrileño en el Manchester United (el diario británico The Daily Thelegraph aseguraba este viernes que ya hay un preacuerdo entre Morata y los 'red devils'). El panorama parece desbloqueado tras conocerse, también este viernes, que Zlatan Ibrahimovic no seguirá en el equipo de José Mourinho. La Premier League ha publicado la lista de jugadores que no continuarán la próxima temporada en la competición. Entre ellos está el delantero sueco, gravemente lesionado de la rodilla.

Mourinho ha elegido a Morata como ariete titular de su equipo, pero no podrá obtenerlo por menos de 70 millones de euros (la cláusula de rescisión del jugador en el Madrid es de 150 millones). Dado el conocido y estable interés del United por otro jugador todavía merengue, James Rodríguez, cobran valor las palabras pronunciadas por Morata tras el España-Colombia amistoso de este miércoles en Murcia: "¿James Rodriguez? Igual somos compañeros el año que viene, ¿quién sabe?"