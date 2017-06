El 'pequeño Nicolás' ahora quiere ser Jorge Mendes: "Estoy negociando la cesión de un futbolista del Real Madrid"

Los viejos protagonistas nunca mueren. Dos años y medio de coger la máxima notoriedad posible por sus saludos reales y demás andanzas hoy el 'Pequeño Nicolás' regala al fútbol su presencia y se convierte en agente futbolístico. Es uno de los tantos encargados de cerrar fichajes en el fútbol español.

En una entrevista con el diario MARCA, asegura ser intermediario en fichajes futbolísticos, dentro de un grupo de inversión del que él forma parte. Y con ambición: "Estamos negociando la cesión de un futbolista del Real Madrid para que siga en España", dice. Y no solo se queda ahí: "También estamos pendientes de comprar dos clubes con opciones de ascenso a Segunda B".

El 'pequeño Nicolás', famoso por sus garbeos por las más altas instancias del país que coparon portadas y horas de televisión, sigue siendo carne de 'realities' (participó en la versión de famosos de Gran Hermano) y un clásico ya en la prensa rosa. Ahora, después de toda la avalancha mediática que le persiguió, asegura refugiarse en el fútbol.

"Yo voy a muchos palcos porque me invitan, soy amigo del dueño y creo que al final ven que puedo tener futuro en esto", explica en la entrevista, que asegura que crece en su nuevo puesto por "un poco de compasión. Han visto la de cosas que me han pasado y que al final va aclarándose todo".

Declarado aficionado madridista ("¡a mucha honra!") y con varios amigos futbolistas de Las Palmas, a Francisco Nicolás se le ha visto por varios palcos del fútbol español moviéndose como otro cualquiera. Quizá de ahí sus contactos en este mundo del fútbol en el que se gana mucho más dinero que la política: "Me encantaría ser político, pero se gana muy poco dinero, seamos sinceros", esgrime sin ningún tipo de rubor.

Pendiente todavía de algún juicio, él asegura que ya no es tan famoso como anets. "Estuve en un centro comercial y me hice 100 fotos, pero la gente ya no me ubica tanto si es por fútbol, por Gran Hermano o por verme en los informativos". Él, que durante una época copó más minutos en televisión que la publicidad, es hoy, según dice, uno de los hombres que se mueven por los despachos moviendo futbolistas de un lado a otro.