Pepe dinamita la alegría del Real Madrid y carga contra Zidane: "Hay cosas que no entiendo, no me he despedido de él"

Solo dos días después de conseguir la Duodécima Copa de Europa, y en el primero fuera de Madrid, en la concentración de Portugal, Pepe, jugador del Real Madrid, ha sorprendido con unas declaraciones en las que critica a Zinedine Zidane y al propio club por el trato que ha tenido este último año.

"Zidane y el club sabían que me iba antes que yo", aseguró Pepe ante los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena COPE. El central, que acababa contrato este verano con el Madrid, lanzó un dardo al que ha sido su entrenador esta temporada: "Lo que ha hecho es espectacular, pero hay cosas que todavía no entiendo. No me he despedido de él", explicó.

"Hay formas de hablar y de negociar, pero las maneras del Real Madrid no han sido las correctas", aseguró Pepe, que también añadió, por si había dudas, que no continuará en el club blanco: "Está claro que no voy a seguir en el Madrid. Han sido 10 años de mucho orgullo. Siempre lo he dado todo por esta camiseta y el cariño de la gente nadie me lo podrá quitar".

"Me identifico mucho con Benítez"

Pepe, que la próxima semana comenzará a disputar con Portugal la Copa Confederaciones, el torneo que reúne en Rusia a los campeones continentales y mundial, alabó incluso a Rafa Benítez para criticar a Zidane. "Me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez. Me identifico mucho con él aunque al principio no jugaba", dijo del entrenador madrileño, con el que solo coincidió seis meses.

Además Pepe también se quejó sobre el trato del Real Madrid en lo que se refiere a sus temas con Hacienda. "El club no me ha defendido con el tema y saben que tengo todo al día. Eso me ha dolido mucho", comentó el central portugués, que no recibió un comunicado de apoyo como si ocurrió con Cristiano Ronaldo.

No es la primera vez que Pepe carga contra un entrenador. Ya en 2013, y tras haber sido suplente en el último tramo de temporada en detrimento de Varane, 'rajó' contra José Mourinho, al que acusó de provocar el odio contra el Real Madrid por España y al que recriminó su posición con Iker Casillas".

Pepe, que quedará libre el 30 de junio, por lo que el Real Madrid no cobrará nada por su traspaso, aseguró que todas sus cosas personales las tiene ya en Portugal y que "solo falta pensar que haré con mi casa de Madrid". Por último, aseguró que "el Madrid no maltrata" y los diez años que ha estado en el Bernabéu "han sido espectaculares".