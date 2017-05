La mujer de Guardiola y sus dos hijas salen ilesas del atentado de Manchester

La mujer de Guardiola y sus dos hijas, según ha desvelado TV3, se encontraban entre los asistentes al concierto de Ariana Grande, pero salieron ilesas del atentado. También se encontraban dentro del recinto varios jugadores del Manchester City, aunque por el momento no se han desvelado sus nombres. Todos pudieron volver a su casa sanos y salvos después de un atentado en el que han perdido la vida 22 personas y otras 59 han resultado heridas.

El atentado se produjo a las 22:30 horas, cuando la cantante estadounidense Ariana Grande había dado por finalizado el concierto. El autor del atentado, que murió en el acto, hizo explotar “un artefacto improvisado”, según reconoció la policía, y la explosión se produjo a las afueras del Manchester Arena.

Tras el atentado, el mundo del fútbol, conmocionado, estaba por ver si la UEFA suspendería la final de la Europa League programada para este miércoles (20:45 horas). Sin embargo, desde la máxima institución del fútbol europeo, han reconocido que, por el momento, no está previsto alterar el partido que se disputará en Estocolmo.

Tanto los dos clubes de Manchester como el Ajax, rival del United en la final de la Europa League, han hecho públicas sus condolencias a las víctimas del mortal atentado producido en la madrugada del lunes al martes.

We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected.

It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services.