“Todo mentira”: Piqué carga contra la prensa por su multa y anuncia que creará un medio de comunicación

Tanto Gerard Piqué como los Mossos d'Esquadra han desmentido la información del Daily Mirror. Al parecer, nadie habría multado al jugador del Barcelona. Simplemente, lo habrían parado.

El periódico británico aseguraba que el defensa del Barcelonahabía sido pillado por la policía conduciendo a 190 kilómetros por hora y que, por dicho motivo, le retirarían seis puntos de su carné de conducir.

@mossos no ha denunciat per cap infracció de trànsit a @3gerardpique. Eviteu difondre informacions no verificades