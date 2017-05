Detienen al jugador del Ceuta que ayudó a un inmigrante a entrar en la Península

Ismael ‘Maruja’ Abdelah ha sido detenido por ayudar a un inmigrante a cruzar el Estrecho. El jugador del Ceuta, que permanece en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, según ha informado el Faro de Ceuta, será puesto a disposición judicial este martes. Antes, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales tiene que finalizar su trabajo y corroborar que, en efecto, el ilegal había sido ayudado por el delantero.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo. El Ceuta, tal y como estaba previsto, viajó hasta Huelva para disputar su último partido de liga frente al Recreativo B correspondiente a la última jornada del grupo X de Tercera división (2-1). Sin embargo, durante el trayecto entre Ceuta y Algeciras, un miembro del cuerpo técnico avisó de que junto a la expedición viajaba una persona que no era del equipo.

El inmigrante ilegal, según confirmó el club a EL ESPAÑOL, había subido al ferri que transportaba al equipo ‘camuflado’ con el chándal oficial del Ceuta. Hasta que el mencionado miembro del cuerpo técnico, policía de oficio, se dio cuenta de que no formaba parte de la expedición y avisó a las autoridades. Inmediatamente, lo arrestaron en Algeciras y le tomaron declaración.

Poco después, mientras el equipo se dirigía a Huelva en autobús, la policía informó al club de que el inmigrante había acusado a Ismael ‘Maruja’ Abdelah. El jugador, según reconoció el ilegal le habría dejado un chándal del equipo y le habría pasado al barco a cambio de 1.000 euros. No obstante, el club no ha tomado medidas hasta que no se aclare todo el asunto.

La detención de este jugador se enmarca dentro de una investigación ya en curso sobre la existencia en Ceuta de una organización dedicada a ayudar a inmigrantes sin papeles a cruzar el estrecho y entrar en la Península.