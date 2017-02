Zozulya: "Fascismo es ir a matar por dinero a otro país, como los ultras del Rayo"

La cesión frustrada de Roman Zozulya del Betis al Rayo Vallecano sigue acumulando declaraciones incendiarias por ambas partes e, incluso, una querella del presidente de la Liga , Javier Tebas, contra los Bukaneros por las “amenazas” contra el jugador. Ahora, dos semanas después de aquellos incidentes, el delantero ucraniano ha criticado al club de Vallecas y ha atacado directamente a quienes impidieron su traspaso por su supuesta ideología nazi. “Fascismo es ir a matar a otro país por dinero, como han hecho algunos ultras del Rayo”, afirma Zozulya en una entrevista publicada por 'Football Hub'.

Unos ataques que también dirige a la directiva del Rayo. Aunque reconoce que el club le pidió que volviera a los entrenamientos, no entiende por qué no completó su cesión a Vallecas. “Lo que pienso es que me quieren como cebo, para abrir unas causas criminales contra aquellos que lo han hecho mal y encarcelarlos", sostiene el delantero.

Eso sí, Zozulya no tiene pensado volver al Rayo. "Si tengo que ponerle seguridad a mis hijos en la guardería y a mi esposa cuando va a la compra, eso quiere decir que existe una amenaza a la vida de ellos, ¿no?", critica el ucraniano, quien considera que su breve estancia en Vallecas ya supuso una seria amenaza contra sí mismo y su familia.

Por otro lado, defendió una vez más su “patriotismo” frente a las acusaciones de fascista. "[En Ucrania] no compramos armas, sino una ambulancia. Hemos ayudado al ejército de mi país, a los soldados, a los niños con medicinas y comida... Dicen que tiene pruebas de que yo soy fascista. ¿Qué pruebas? Fascismo es ir a matar a otro país por dinero, como han hecho algunos ultras del Rayo en el Donbass", sostiene.

Por último, deja en el aire su futuro e incluso se plantea demandar al Rayo. "Fue Shevchenko (seleccionador ucraniano) el que me recomendó fichar por otro equipo para poder jugar e ir a la selección. El Rayo era oficialmente mi tercer club esta temporada y no puedo cambiar. El Rayo pagaría la mitad de mi salario y el Betis, la otra mitad. Pero tal y como están las cosas, por lo que yo sé, el caso puede llegar a los tribunales porque el Rayo rechazará pagar", analiza.