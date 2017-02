Rafa Nadal: "Me gustaría ser presidente del Real Madrid"

Rafa Nadal nunca ha negado su madridismo. Seguidor del Real Madrid, siempre que está en España y puede acercarse a Madrid, uno de sus lugares a los que nunca falla es el Santiago Bernabéu. Han sido varias las veces que se le ha visto celebrar con pasión los goles.

Este martes, el tenista español, recién subcampeón del Abierto de Australia, ha admitido que le "gustaría" presidir el Real Madrid. Eso sí, aseguró que el club blanco cuenta ahora mismo con un "gran presidente" y añadió que no es algo que se pueda plantear "a día de hoy".

"Estamos muy bien como estamos, tenemos un gran presidente ahora mismo y no creo que el Real Madrid me necesite, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, no es algo que a día de hoy me pueda plantear", respondió Nadal en un encuentro con clientes del Banco Sabadell en A Coruña.

El tenista confesó que es "un apasionado del fútbol, del deporte en general", y el Real Madrid es su equipo, así que, aunque presidirlo sea "una utopía", no rechazaría esa opción si algún día llegase a producirse.

"Si me preguntas si me gustaría (presidir el Real Madrid), claro que me gustaría, por qué no. Pero de ahí a que lo sea... Creo que no va a ser", indicó el deportista balear, que recibió los aplausos de más de mil personas en el auditorio Palexco.