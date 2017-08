Alberto Contador se retirará tras la Vuelta a España

Alberto Contador, a través de sus redes sociales, ha anunciado dos cosas este lunes. La primera, que participará en la Vuelta a España (del 19 de agosto al 10 de septiembre); y la segunda, que se retirará después de ella.

"Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en casa y en mi país", reconoció en su vídeo. Así, el ciclista español pone fin a una carrera llena de éxitos, pero también ensombrecida por su positivo por dopaje.

El pinteño pondrá así fin a su carrera delante de su público, "en tres semanas de ensueño" y en una carrera que, reconoció, "está deseando que llegue". Ese será su último servicio al mundo del ciclismo, al que tanto ha dado. Tras ganar siete grandes, dos Giros de Italia (2008 y 2015), dos Tours de Francia (2007 y 2009) y tres Vueltas a España (2008, 2012 y 2014), dirá adiós. En total, 67 victorias como profesional y un gran legado para el ciclismo español, que todavía no vislumbra su sucesor.

Su despedida, muy meditada durante los últimos años, le llega en un momento lógico. Alberto Contador venía de un mal Tour, capitulando en los primeros días, y eso le ha ayudado a tomar la decisión. Su adiós, también, se produce a una edad adecuada, los 35 años, y como el segundo mejor ciclista español por palmarés.

UNA CARRERA TRUNCADA POR UN POSITIVO

Contador, que había amagado con retirarse en este 2016, renunció a hacerlo tras darle muchas vueltas y siguió. De hecho, durante el Tour, su equipo, el Trek Segafredo, le llegó a ofrecer renovar. Pero él pospuso su decisión. Y lo hizo porque en su cabeza ya le estaba dando vueltas la posible retirada. Ahora, lo ha hecho oficial tras varios años en los que no ha podido pelear por el Tour. Desde que lo suspendiera por un dopaje (un positivo por clembuterol el 21 de julio de 2010) y le quitaran el Tour de ese año, su mejor resultado en la ronda gala ha sido un cuarto puesto en 2013 y ha abandonado en dos de las últimas cinco ediciones.

Tras una mala temporada, en la que se ha visto mermado por las caídas y los malos resultados (terminó el Tour noveno, a 8:49 del primer puesto), ha decidido que el momento de su retirada ha llegado. Eso sí, antes tendrá una última oportunidad de ganar una grande, la Vuelta de España. Y en eso pondrá sus esfuerzos en las próximas semanas. El mejor homenaje posible para uno de los mejores deportistas de la historia de España, aunque a algunos les pese.