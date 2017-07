Bronca en el Sky: acusan a Mikel Landa de no esperar a Chris Froome

Chris Froome perdió el maillot amarillo este jueves en la primera jornada pirenaica del Tour de Francia. Lo hizo tras quedarse sin fuerzas en los últimos metros de la 12ª etapa, donde perdió veinte segundos respecto a Fabio Aru, nuevo líder de la ronda gala. [Crónica: Fabio Aru demuestra a Froome que no está solo en el Tour de Francia]

El británico, vigente campeón del Tour, aguantó en el grupo de los favoritos toda la etapa, que tuvo un puerto de categoría especial y dos de primera. Y eso que se salvó, junto a Aru, de un pequeño susto al irse recto en una curva en el inicio de la subida al Col de Peyresourde. Entonces el pelotón de los principales corredores a la victoria final esperó a Froome, ayudado por dos de sus compañeros, los españoles Mikel Landa y Mikel Nieve.

Los dos ciclistas vascos acompañaron a Froome en la subida y tras coronar el Col de Peyresourde, fue Nieve el que se echó atrás, dejando a Landa a tirar del jefe de filas del Sky. El español aguantó con Froome hasta el final, pero en los últimos metros decidió seguir adelante sin esperar al líder se su equipo, que perdió tiempo en los últimos metros.

Finalmente, Mikel Landa entró a cinco segundos de Bardet, ganador de la etapa, mientras que Froome llegó a 22 segundos del francés y 15 de Landa, tiempo decisivo ya que perdió el liderato del Tour de Francia. Por este motivo, Mikel Landa se llevó tras la carrera un buen rapapolvo por parte de su equipo. En unas imágenes captadas por la televisión, Nicolas Portal, director deportivo del Sky, pide explicaciones al ciclista español.

Portal pidiendo explicaciones a Landa, que declaró que no vio ceder a Froome. #TDF2017 pic.twitter.com/0BywhHfHQz — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 13 de julio de 2017

Tras cruzar la meta, Mikel Landa aseguró que no se había dado cuenta que Froome se había cortado y que ese tiempo perdido le quitaba el maillot amarillo. "Mikel Landa ha estado muy bien, no me he enfadado con él. Era mejor estar delante para coger bonificaciones", comentó más tarde Nicolas Portal.