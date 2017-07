DriveByDunkChallenge: el nuevo reto viral de la NBA

Después del furor que causaron el #MannequinChallenge y el #RunningManChallenge el año pasado, la NBA ha encontrado un nuevo reto viral con el que pasar las horas muertas en verano: el #DriveByDunkChallenge. Algunos jugadores de la mejor liga del mundo ya se han animado a grabar su propia versión del desafío y subirlo a las redes sociales. Consiste en ir conduciendo por una zona cualquiera y, de repente, bajarse del coche para machacar el aro de una canasta callejera cercana.

Así lo hizo Jaylen Brown. El jugador de los Boston Celtics iba paseando con su automóvil hasta que decidió pararlo, bajarse del coche, quitarles un balón de baloncesto a unos chavales y hacer un mate en la canasta en la que jugaban. Algunos ya califican el suyo como "el mejor #DriveByDunkChallenge de la historia".

Anthony Davis, uno de los jugadores más conocidos de la NBA, también ha querido sumarse a la nueva moda viral. Él decidió coger fuerzas con un refresco antes de salir del coche y hundir la pelota en el aro. Eso sí, 'La Ceja' machacó con bastante menos contundencia que Brown.

Quizá el premio a la originalidad se lo lleve el hijo de Gilbert Arenas. Atención a la reinterpretación del desafío que realiza el descendiente del ex jugador de los Washington Wizards.

Hay leyendas del baloncesto estadounidense que no parecen haber entendido muy bien el concepto del #DriveByDunkChallenge. Y si no, vean a Danny Ainge, presidente de los Celtics. Uno: se cree que esto va de machacar al lado de coches y no bajándose del vehículo. Dos: él no hace el mate. ¡Se 'come' el de su hijo!

Pero no todos los #DriveByDunkChallenge salen bien. Los hay que rompen la canasta del vecino en el intento y salen pitando para que no les pillen con las manos en la masa. ¡Eso no se hace!

También hay gente anónima participando del reto, claro. Pero no sólo en la calle, algunos se animan hasta en las tiendas. Todo parece indicar que tenemos #DriveByDunkChallenge para reto. ¿Lo intentarán LeBron, Curry, Durant y otros superclase? ¿Y algún jugador español? El verano es largo.