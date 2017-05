Los Spurs empatan las semifinales de conferencia contra los Rockets con un gran Gasol

El alero Kawhi Leonard se reivindicó como líder encestador y el pívot español Pau Gasol como jugador clave en la defensa de los San Antonio Spurs, que ganaron con facilidad por 121-96 a los Houston Rockets en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. La victoria permite a los Spurs empatar a uno la serie al mejor de siete que se muda a Houston, donde el viernes, en el Toyota Center, se jugará el tercer partido y el domingo el cuarto, antes de volver de nuevo a San Antonio para un quinto que ya está asegurado.

A diferencia de lo que sucedió en el primer partido, cuando el ataque de los Rockets fue demoledor con sus tiros desde fuera del perímetro, esta vez el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, hizo los ajustes correspondientes tanto en ataque como en defensa y su gran acierto fue colocar a Gasol de titular y hombre clave en el juego interior.

Ahí fue donde estuvo la clave de la victoria de los Spurs al ver cómo Gasol imponía su dominio dentro de la zona. Aunque no tuvo su mejor inspiración encestadora (seis puntos), fue decisivo en defensa al aportar 13 rebotes, incluidos siete defensivos, y poner cuatro tapones.

Leonard esta vez le ganó el duelo individual al escolta estrella de los Rockets, James Harden, al conseguir 34 puntos, ocho asistencias y siete rebotes que le dejaron como líder indiscutible del ataque de los Spurs, que concluyeron el partido con un 55 por ciento de acierto en los tiros de campo.

El base francés Tony Parker, antes de lesionarse la rodilla izquierda en el cuarto periodo, también fue factor ganador al conseguir 18 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes. Parker se torció la rodilla izquierda a falta de 8:43 minutos para que concluyese el partido y abandonó el campo sin que volviese a jugar.

Los directivos de los Spurs confirmaron que este jueves por la mañana le harán exámenes de resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión. Sin embargo, el propio Popovich reconoció al concluir el partido que Parker no lucía bien por la manera en la que se sentía y la sensación que tenía en la rodilla lesionada.

El ala-pívot LaMarcus Aldridge llegó a los 15 puntos con ocho rebotes, mientras que el escolta reserva Jonathon Simmons surgió como factor sorpresa y sexto hombre al conseguir 14 tantos. Gasol jugó 29 minutos de titular (primer partido de playoffs que sale en el cinco inicial), anotó 3 de 11 tiros de campo, falló los tres intentos de triples que hizo y no fue a la línea de personal. El jugador de Sant Boi también repartió tres asistencias, recuperó un balón, no perdió ninguno y le pitaron sólo dos faltas personales.

El veterano escolta Manu Ginóbili jugó 18 minutos como reserva y logró seis puntos, cinco rebotes y tres asistencias en otra gran labor de equipo. El ala-pívot Ryan Anderson,con 18 puntos, encabezó la lista de seis jugadores de los Rockets que tuvieron números de dos dígitos, pero a diferencia del primer partido, cuando anotaron 22 triples, esta vez encestaron 11 de 34.

Harden se fue con sólo 13 puntos al fallar 14 de 17 tiros de campo, incluidos 7 de 9 intentos de triple. El pívot brasileño Nené Hilario,que fue multado horas antes del partido con 15.000 dólares por haber participado en el incidente entre Harden y el pívot Dwyane Dedmon, de los Spurs, en el primer encuentro, jugó 18 minutos como reserva de los Rockets y aportó 10 puntos.

Hilario anotó 4 de 6 tiros de campo, y 2 de 4 desde la línea de personal, pero no tuvo presencia en el juego interior, donde fue superado por Gasol, y capturó sólo un rebote, dio una asistencia y recuperó un balón, perdió otro y cometió dos faltas personales. Los Spurs concluyeron el partido con 47 rebotes por 32 de los Rockets, que estuvieron en el partido hasta la recta final del tercer periodo con parcial de 82-78, pero en el cuarto fueron barridos con otro de 33-13, que aseguró la victoria del equipo de San Antonio.

LeBron, segundo con más puntos en playoffs

El alero LeBron James elevó aun más su figura de leyenda dentro del baloncesto profesional tras superar al legendario Kareem Abdul-Jabbar como segundo máximo encestador en la historia de los playoffs de la NBA. Lo hizo en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este que sus Cleveland Cavaliers ganaron por paliza de 125-103 a los Toronto Raptors de Ibaka (16 puntos y cinco rebotes) después de que fue el máximo encestador al conseguir 39 puntos.

James llegó al partido con 24 puntos menos que Abdul-Jabbar (5.762) y superó al legendario miembro del Salón de la Fama al anotar un triple en el tercer periodo, que concluyó con 17 puntos y los Cavaliers se pusieron 26 tantos arriba en el marcador. La estrella de los Cavaliers, con 5.801 puntos, ahora buscará darle alcance a Michael Jordan, que tiene una marca de 5.987 tantos, la mejor en los playoffs de la NBA.

El nuevo logró deportivo de James llegó a falta de 8:41 minutos del tercer periodo y cuando fue puesto en el marcador electrónico los aficionados de los Cavaliers, que llenaron las gradas del Quicken Loans Arena, le dedicaron una gran ovación. James, que a sus 32 años busca llegar a sus séptimas Finales de la NBA consecutivas, necesitó 205 partidos de playoffs en 14 temporadas de profesional para superar a Abdul-Jabbar, mientras que Jordan jugó 179 encuentros de fase final.

El alero estrella de los Cavaliers, que en la temporada regular estableció una serie de avances en categorías estadísticas de la liga, ahora tiene 28.787 puntos como profesional, que lo dejan en el séptimo lugar de la lista de todos los tiempos. Abdul-Jabbar encabeza la lista de todos los tiempos como máximo encestador después de que lograse 38.387 puntos.

"Siempre he dicho que la verdadera competición comienza en el mes de mayo y ahora me siento muy a gusto con lo que hemos conseguido hasta ahora", declaró James al concluir el partido. "Me siento bendecido que haya podo realizar esta noche algunas que han ayudado al equipo a conseguir la victoria".

James también se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA con 300 triples en la competición de los playoffs y se une al exescolta Ray Allen (385), al exalero Reggie Miller (320) y al veterano escolta argentino Manu Ginóbili (312), de los Spurs de San Antonio. James reiteró que no tenía ningún interés en hablar de premios ni marcas individuales, sino de otra victoria importante que había conseguido el equipo en unas semifinales que ahora dominan con ventaja de 2-0 al mejor de siete.