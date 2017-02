El 'road trip' eléctrico de Marc Gasol en su Tesla para jugar el All-Star a 600 kilómetros

Aunque esté cada vez más extendido, el uso de coches eléctricos para viajes a largas distancias sigue siendo residual. La poca autonomía que, por el momento, tienen los vehículos suele disuadir a la mayoría de utilizar este medio de locomoción más allá de los entornos urbanos. Sin embargo, Marc Gasol no dudó este jueves en utilizar su Tesla para viajar desde Memphis hasta Nueva Orleans, donde este fin de semana se disputa el All-Star de la NBA.

Headed to New Orleans, no gas needed. 🔋🔋🔌🔌 pic.twitter.com/2OV0TeKswk