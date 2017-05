Las leyendas de la Euroliga apuestan por Sergio Llull como MVP europeo

La Fan Zone de la Final Four de la Euroliga no pudo tener mejor inauguración este viernes al mediodía: un partido de exhibición que reunió a nueve leyendas del baloncesto europeo con varias jóvenes promesas infantiles. En un Marmara Forum de Estambul repleto de mitos, EL ESPAÑOL pudo hablar con siete de ellos para conocer sus sensaciones sobre la gran cita de la temporada en el baloncesto continental de clubes.

Las semifinales

Joe Arlauckas: “Es uno de los años más igualados. Dicen que Olympiacos es el equipo más fácil, pero también pone muchos problemas. No sabemos qué equipo va a salir del vestuario del Fenerbahçe. Es un poco irregular por las lesiones y por todo. El Real Madrid ha sido el equipo más consistente durante todo el año, así que le doy un poco más de ventaja. Pero es que el Fenerbahçe va a tener el factor público. Pero eso lo tiene en cualquier Final Four sobre el Madrid. Creo que el ganador del Fenerbahçe-Madrid ganará el título.

Por otro lado, el CSKA es muy ofensivo y el Olympiacos es un equipo de leñadores. Dan todo el partido y no paran. No es un buen emparejamiento para el CSKA, creo que no están muy contentos”.

Theo Papaloukas: “Todo el mundo habla de CSKA, Olympiacos o Fenerbahçe como posibles campeones. Creo que eso es bueno para el Madrid”.

Matjaz Smodis: “No hay un gran favorito en esta Final Four. Creo que el Fenerbahçe está preparado. Tienen hambre de victoria y van a tener mucho apoyo de los fans. Tienen la madurez necesaria también, y una buena oportunidad para levantar la Euroliga. Creo que ellos respetan mucho al Real Madrid, pero que tienen una pequeña ventaja por la afición y jugar en Estambul. El CSKA ganará. No quiero subestimar al Olympiacos, pero tienen más experiencia. Aunque los griegos son un buen equipo también”.

Michalis Kakiouzis: “Aquí nadie habla del Real Madrid. Tienen la plantilla al completo. Pero creo que es la Final Four más dura de los últimos años. Muchos hablan de que se la va a llevar el Fenerbahçe porque juega aquí, en Estambul. Pero le toca contra un equipo grande, que ha jugado bien todo el año.

Creo que la final será Real Madrid-Olympiacos. El Madrid juega con velocidad, tira, mete 80-90 puntos por partido… El Fenerbahçe tiene 6-7 jugadores máximo, no 12 como ellos. Si el Madrid juega bien y duro al principio del partido, metiendo triples, después va a ser muy difícil para el Fenerbahçe.

Cada vez que juegan CSKA y Olympiacos, los rusos van cuatro, 10 o 15 puntos arriba y después pierden el partido. Ahora el CSKA es campeón de Europa, tiene buenos jugadores, equipo y entrenador. No sé qué pasa con Teodosic, si juega o no. Por su parte, el Olympiacos tiene un equipo que lleva junto mucho tiempo, con experiencia. Espero que pasen ellos”.

Nikola Vujcic: “Es difícil decir quién es el favorito. Es la Final Four, se juega todo a un partido. Pero la energía y la inspiración del Fenerbahçe serán fantásticas al jugar en casa. El apoyo de los aficionados será enorme. Para mí, son favoritos este año. Todo es posible. El Olympiacos ha ganado al CSKA en las últimas ediciones, pero ha perdido a Lojeski y Hackett. El CSKA tiene menos problemas. Será interesante ver cómo manejan los de El Pireo las bajas de estos dos jugadores. Personalmente, me gustaría que ganase Olympiacos. Es mi equipo".

Patrick Femerling: “Son equipos muy diferentes. Pero a este nivel, los pequeños detalles marcan las diferencias: el que coja más rebotes, el que tenga menos pérdidas… El Fenerbahçe-Madrid va a ser un partido muy igualado. Igual que el CSKA-Olympiacos. Los rusos son favoritos, pero el Olympiacos ha demostrado mucho coraje y energía. Nunca se rinden”.

Mirsad Turkcan: “Todo va a estar muy igualado. Hay que disfrutar de ver a un montón de buenos jugadores y entrenadores este fin de semana. Mi favorito es el Fenerbahçe porque jugué allí. El equipo desea ser campeón porque se ha invertido mucho para ello en la última década. Han traído a Obradovic, Gherardini como general manager… Han hecho todo lo que estaba en su mano y están en su mujer momento en el baloncesto europeo.

Pero la ventaja de campo tan pronto puede estar a tu favor como en tu contra. Aun así, creo que Zeljko sabe cómo manejar esto y espero que el Fenerbahçe salga vencedor este año. El Real Madrid también tiene un muy buen equipo: Llull, Ayón, Randolph, Fernández… Nunca se sabe quién va a tener el día. Laso también es un gran entrenador. Por otro lado, el CSKA ha jugado en un montón de Final Four contra el Olympiacos y no ha podido ganarle. Saben jugar a esto: Spanoulis, Printezis… Pero el CSKA tiene la mejor plantilla de Europa hombre por hombre".

El MVP de la Euroliga

Arlauckas: “Llull ha sido el jugador más consistente. Hay muchos que son muy buenos. Lo que pasa es que Bogdanovic estuvo lesionado, De Colo ha hecho más o menos lo mismo que el año pasado pero ya ganó entonces… Creo que Sergio será la sorpresa”.

Papaloukas: “Para mí, el MVP de la temporada regular es Sergio Llull”.

Kakiouzis: “Llull ha jugado increíble este año. Tiene números increíbles también, tanto para el Real Madrid como para la competición europea”.

Vujcic: “Llull ha anotado algunos tiros increíbles, como también lo han sido sus decisiones, este año. Además, ha hecho buenos números”.

Turkcan: “Creo que el MVP va a ser Llull, porque ha hecho una muy buena temporada. Si el MVP fuese en relación con el equipo que gana la Euroliga, me gustaría que fuese Bobby Dixon si gana Fenerbahçe”.