El Madrid necesita de otra prórroga para estar en su cuarta final consecutiva de Copa del Rey

Esta vez, el 13 no le jugó una mala pasada al Real Madrid. Rota la posibilidad de alcanzar ese número de victorias consecutivas ante Unicaja la semana pasada, fue la máxima renta de los hombres de Laso ante el Baskonia en su semifinal copera. Y estuvo a punto de volverse en su contra, pues el anfitrión llegó a mandar por ocho puntos a tres minutos del bocinazo. Sin embargo, el Madrid volvió a abonarse a una prórroga para ganar y optar a llevarse su cuarta Copa consecutiva, con Barça o Valencia Basket como adversario en la final [Narración y estadísticas: 99-103].

No es descabellado pensar que este puede convertirse en el torneo del KO más intenso que disputan los blancos desde que les dirige Laso. Difícil determinar qué partido de los dos afrontados en Vitoria ha sido más duro. Aunque el final ha sido feliz en ambas ocasiones, la extenuación ha durado desde cada salto inicial hasta el último minuto de cada tiempo extra. Enfrente, dos equipos de bandera: un Andorra disfrazado de grande y un Baskonia que lo es de forma indiscutible. Qué cerca estuvieron los locales de hacer estallar de júbilo a una Vitoria volcada por entero con los suyos.

El partido fue una guerra sin cuartel desde el principio. En la previa, parecía que iba a encabezarla Larkin. Estuvo a la altura de las circunstancias, sin duda, pero Rodrigue Beaubois asumió más galones este sábado. El partido del base francés fue impecable de principio a fin, haciendo acopio de toda la sangre fría que necesitaban los suyos para morir matando ante el Madrid. Ya dejó muestras de ello en la primera parte, con su compañero de posición norteamericano secundándole a la perfección y Bargnani y Budinger dejando pinceladas de su talento.

La iniciativa no pasó a ser del Madrid hasta un segundo cuarto del que Luka Doncic fue amo y señor. Jugando y haciendo jugar a los suyos, demostró por qué aparecía en la práctica totalidad de quinielas para ser el MVP copero antes de iniciarse el torneo. El Madrid se soltó de la mano de su perla eslovena y acabó amenazando con romper el partido tanto al llegar al descanso como al volver de vestuarios. Pero es muy difícil dar por muerto al Baskonia cuando al reloj le quedan tantos minutos por descontar. Y más en un partido grande. Volvía el carácter, la rabia, y la traían Hanga, Tillie, Budinger de nuevo… Se habla y mucho del fondo de armario del Madrid, pero el de los vascos no se queda atrás.

Por mucho que Llull, Randolph y Ayón empezasen a entrar en faena en la segunda parte, sin que Doncic echase el freno de mano, Baskonia volvía al partido y tumbaba la amenaza de rotura del Madrid. Tanto fue así que, en un arrebato aún más contundente que el del Andorra en cuartos, el marcador volvió a favorecer a los dueños del Buesa Arena ya en pleno último cuarto, e incluso en los minutos finales. Con Voigtmann apareciendo en el mejor momento posible y varios triples y mates dignos de una presencia en la final copera, el Madrid volvió a tener medio pie fuera del torneo por segundo partido consecutivo.

Entonces, se hizo la luz con otro triple digno de una segunda oportunidad para los blancos. Esta vez no lo convirtió Randolph, sino un Llull que a veces sí parece Dios disfrazado jugador de baloncesto, por mucho que él lo niegue. Apenas sin respiración, hizo y deshizo para no desfallecer en la prórroga y para que no lo hicieran los suyos. Finalmente, logró el objetivo. Aunque a él y a sus compañeros todavía les queda el más difícil todavía: el hito de las cuatro Copas consecutivas. Y, visto lo visto, nada es imposible para este Real Madrid, abonado en Vitoria 2017 a un sufrimiento dulce que hace todavía más bello y digno el baloncesto. Ya saben: todo es posible hasta el bocinazo.