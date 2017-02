Baskonia - Iberostar Tenerife, en vivo

El Baskonia abre este jueves la Copa del Rey de Vitoria con la intención de acabar con la irregularidad en su juego de las últimas semanas ante un Iberostar Tenerife en forma que llega a esta edición en segunda posición en la clasificación de la Liga Endesa y que también aspira a ser el equipo revelación en el torneo del KO.

El encuentro entre el conjunto anfitrión y el plantel aurinegro es uno de los más atractivos de los cuartos de final debido a la igualdad que mantuvieron ambas escuadras en la liga, donde un palmeo de Javier Beirán sobre la bocina dio el triunfo a los isleños en el Buesa Arena.

Los baskonistas no llegan en su mejor momento a esta competición desde el punto de vista de juego y de resultados, pero intentarán demostrar la importancia de jugar en casa y tener detrás a 5.000 seguidores azulgranas.

Los de "Sito" Alonso no levantan el título copero desde el año 2009 y solamente ellos, en el 2002, y el CAI Zaragoza en la primera edición de la Copa ACB, saben lo que es conseguir el trofeo en su feudo.

El Baskonia es un equipo experto en estas lides, pero este año cuenta con el plantel más inexperto de todos los que optan al título.

Un total de 9 jugadores baskonistas no han debutado en la Copa del Rey y tan sólo han competido en este torneo Adam Hanga, Ilimane Diop, Kim Tillie y Jaka Blazic, aunque hay que matizar que, aunque todavía no han jugado, Tornike Shengelia y Rafa Luz conocen la competición, pero no han podido estrenarse en ella por lesión.

Las próximas horas resolverán el estado de jugadores como Andrea Bargnani que no pudo entrenar ayer por un problema gástrico y Tornike Shengelia, que será duda hasta última hora aunque su participación es complicada debido a una fisura que sufrió en el peroné hace un mes.

Por otro lado parece que Ilimane Diop y Shane Larkin, ausentes en el último encuentro liguero ante el Obradoiro, estarán listos para la cita entre vascos y tinerfeños que abrirá el campeonato.

Además el técnico baskonista tendrá que decidir qué jugadores forman parte de la plantilla que se mida a la escuadra de Txus Vidorreta que recupera al argentino Nico Richotti.