Pau Gasol, máximo anotador histórico del Eurobasket, es demasiado para Hungría

La tabla de máximos anotadores históricos del Eurobasket es una suerte de Salón de la Fama del baloncesto europeo: Tony Parker, Nowitzki, Galis, Brabenec, Berkovich, Epi, Emiliano, Korac, Kropilak, Giannakis… Y ahora, por encima de todos ellos, Pau Gasol Sáez. Leyenda viva ya desde hace tiempo, el jugador más brillante que ha producido el baloncesto español volvió a protagonizar una jornada para el recuerdo, otra más, ante Hungría. Con un triple a 04:51 del final de la primera parte, batió su enésimo récord en una cancha. Como si nada y tan arrollador como casi siempre. Incluso tímido cuando saludó al público, en medio de la ovación de rigor [Narración y estadísticas: 64-87].

📈👌 With this basket @PauGasol became the new FIBA #EuroBasket All-Time leading scorer! #LegendGasol #EuroBasket2017 pic.twitter.com/fq0yy3KkY8