Pau Gasol defiende el derecho a votar en el referéndum catalán

Pau Gasol no suele meterse en política, y menos cuando el tema en cuestión es el independentismo catalán. Sin embargo, el mejor jugador español de baloncesto de la historia ha abandonado su silencio al respecto para declarar que está "a favor de votar" en el referéndum por la independencia, si este se celebrase, al programa Fora de sèrie, de la cadena de televisión pública catalana TV3.

“No sé si se hará. Yo siempre soy partidario de votar y de ejercer tu derecho y de tener una opinión sobre una posible situación social que te afectará a ti, a tus amigos y a tu familia. Aquí, y en cualquier lugar, las personas se han de involucrar y no se han de quedar sin votar”, reconoció ante su entrevistador, Toni Soler, mientras conversaban en un viaje en coche.

Eso sí, el mayor de los Gasol no ha dejado claro si votaría o no en el caso de que los catalanes fuesen convocados a las urnas en relación a la cuestión independentista. “Ya veremos si será posible votar. No sé si se producirá o no, ni qué valor tendrá”, matizó el actual jugador de los San Antonio Spurs.

Antes de la consulta soberanista del 9-N, unas declaraciones del ala-pívot a los micrófonos del canal televisivo 8TV levantaron cierto revuelo: “Todo el mundo tiene derecho a decidir y expresarse”. Eso sí, Pau siempre ha intentado no mezclar política y deporte. Ni siquiera dejar entrever cuál es su ideología. “Me centro mucho en lo mío, mis opiniones políticas son personales y ahí se quedan porque no me gusta que se manipulen mis palabras en momentos de éxito”, contó en su momento.

Las declaraciones en TV3 llegan justo unas semanas antes de que el doble campeón de la NBA comience a preparar la disputa del próximo Eurobasket (del 31 de agosto al 17 de septiembre) con la selección española.