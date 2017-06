La liga profesional de 3x3 que recupera a Allen Iverson e introduce el tiro de cuatro puntos

Cuando uno piensa en el concepto Big Three, le vienen a la cabeza algunos de los mejores equipos de la historia de la NBA. Todos ellos liderados, cómo no, por un trío de jugones despampanantes. Tenemos a los Boston Celtics de Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish o a los de Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen. También a los Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh y a los San Antonio Spurs de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili. Y cómo olvidar a los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Horace Grant o a los de Jordan, Pippen y Dennis Rodman / Toni Kukoc. Todo se reduce a un concepto: las estrellas. En torno a ellas girará la liga profesional de 3x3 que va a rendir el mejor homenaje posible a todos estos tridentes de leyenda. Llamada, como no podía ser de otra forma, BIG3.

Una competición hecha por y para los jugadores, impulsada sobre todo por el rapero y actor Ice Cube y su gran amigo y mito del baloncesto, Allen Iverson. Desde este 25 de junio hasta el 26 de agosto, ocho equipos compuestos y entrenados por varias leyendas de la NBA recorrerán Estados Unidos para medirse cada domingo en jornadas de cuatro partidos diarios. 10 semanas de competición, cada una en un pabellón distinto, que señalarán al primer campeón de una liga que promete llegar para quedarse cada verano. ¿Por qué no te la puedes perder? Te lo contamos.

Varias reglas innovadoras

La primera y más importante es la introducción del tiro de cuatro puntos. Situados a más de nueve metros del aro, tres círculos señalarán la nueva distancia instaurada por esta liga y darán un aliciente extra a los partidos. Unos que siempre comenzarán con un tiro desde media cancha “a vida o muerte” y no con el tradicional salto entre dos. Los partidos se disputarán sólo en una mitad de la pista y los ganará el primer equipo que llegue a 60 puntos.

Esto quiere decir que el descanso llegará cuando uno de los dos conjuntos en liza alcance una anotación de 30. Además, las victorias deben ser por al menos dos puntos de diferencia. No habrá eliminados por faltas (las personales serán de equipo y no de jugador) y tampoco tres segundos defensivos. Como últimos aspectos interesantes, se podrá iniciar jugada con un dribbling o un pase dentro de los límites de la cancha y se aplicará el instant replay para revisar toda jugada susceptible de duda.

Equipos repletos de viejos conocidos

3's Company

Todos conocemos de sobra a Allen Iverson: MVP de la NBA y subcampeón en 2001 con los Philadelphia 76ers, 11 veces All-Star, bronce olímpico en Atenas 2004, cuatro veces máximo anotador de la liga… Ahora, será capitán y entrenador de este equipo. Le acompañan DerMarr Johnson, número seis del Draft de 2000, y Andre Owens, viejo conocido del baloncesto español al pasar por Manresa y Granada. También vestirán su camiseta Mike Sweetney (ex de los New York Knicks y de los Bulls) y Ruben Patterson (pasó por Los Angeles Lakers, Seattle Supersonics y Portland Trail Blazers, entre otros). El reserva será David Hawkins, que hizo cierta carrera en Italia y Turquía hace años.

Killer 3's

Tendrán como capitán y líder a Chauncey Billups, inolvidable base en aquellos Detroit Pistons campeones de la NBA en 2004, además de oro mundial con USA en 2010 y cinco veces All-Star. Ojo con sus acompañantes: Stephen Jackson (campeón en 2003 con San Antonio), Reggie Evans (le recordarán por los Supersonics, los Sixers y los Brooklyn Nets, entre otros), Larry Hughes (especialmente destacado en los Washington Wizards y los primeros Cleveland Cavaliers de LeBron) y Brian Cook (ex Laker, por ejemplo). Como reserva, Eddie Robinson, que pasó por los Charlotte Hornets y los Bulls en su día. A los mandos técnicos, otra leyenda: Charles Oakley, compañero de Jordan en sus primeros años en Chicago y con una dilatada trayectoria en los Knicks.

Tri-State

Gran parte de los focos se los llevará su entrenador: Julius Erving, el mítico Doctor J. Campeón con los Sixers en el 83 y doble ganador de la extinta ABA, con varios MVP y 11 presencias en el All-Star, liderará a un grupo capitaneado por Jermaine O'Neal. Imposible no recordarle en los Portland Trail Blazers y sobre todo en los Indiana Pacers (hasta seis veces All-Star). Bonzi Wells (excompañero tanto de O'Neal en los Blazers como de Pau Gasol en los Memphis Grizzlies, por ejemplo), Xavier Silas (todo un trotamundos de la canasta), Lee Nailon (pasó por los Hornets, los Knicks y los Atlanta Hawks, entre otros) y Mike James (campeón en los Pistons de 2004) completan el grupo. Su reserva será Lou Amundson (donde más brilló fue en los Phoenix Suns y en los Golden State Warriors).

3 Headed Monsters

Los tres pilares de este equipo están claros. Primero, el capitán Rashard Lewis, de gran trayectoria sobre todo en Seattle y campeón NBA con los Heat en 2013. Después, Jason Williams, el ídolo de toda una generación gracias a sus virguerías en los Sacramento Kings. Por último, el legendario Gary Payton como entrenador: mito también en los Sonics, dos veces campeón olímpico y una de la NBA con Miami (2006), nueve veces All-Star… También andan por ahí el malogrado Kwame Brown (uno de los peores números uno del Draft que se recuerdan), Eddie Basden (con bastante más carrera en Europa) y Mahmoud Abdul-Rauf (célebre por su paso por los Denver Nuggets en los 90). De suplente, otro excompañero de Pau: Hakim Warrick.

Trilogy

Kenyon Martin, número uno del Draft de 2000, es su capitán años después de ganarse cierto nombre en los Nets y los Nuggets. También destaca Al Harrington, con su etapa en los Pacers como mayor hito de las 16 temporadas NBA que disputó. Suenan menos Rashad McCants (ex de los Minnesota Timberwolves y los Kings), James White (otro que tuvo que emigrar a Europa) y Dion Glover (donde más brilló fue en los Hawks). De entrenador, un 'Bad Boy' como Rick Mahorn, que ganó el anillo del 89 con Detroit. De reserva, Jannero Pargo, años atrás suplente de Chris Paul en New Orleans.

Ghost Ballers

Mike Bibby, otro icono de los Kings de principios de siglo, es el capitán. Sus compañeros son Ricky Davis (de 1998 hasta 2010 en la NBA pasando por Charlotte, Cleveland y Boston, entre otras franquicias), Mo Evans (temporero que pasó más tiempo en Atlanta que en ningún otro sitio), Marcus Banks (Boston, Phoenix, Miami y New Orleans como grandes destinos) e Ivan Johnson (más carrera en la Liga de Desarrollo e incluso en China, Corea y Filipinas). George Gervin, uno de los mejores anotadores de siempre y leyenda de los Spurs (nueve veces All-Star), es el técnico. De reserva, el número uno del Draft de 1995, Joe Smith, que coincidió con Gasol en los Lakers.

Ball Hogs

Un equipo que tiene de capitán a la Mamba Blanca, Brian Scalabrine, tiene que ser objeto de cierto interés. El ex de Nets, Celtics (sobre todo, que para eso ganó el anillo de 2008) y Bulls tiene de acompañantes a Josh Childress (le recordarán por su paso por Atlanta y el Olympiacos griego), Derrick Byars (otro emigrante. Ex Sevilla, por cierto), Rasual Butler (donde más estuvo fue en Miami, New Orleans y Los Angeles Clippers) y Dominic McGuire (los Wizards fueron la franquicia que más contó con sus servicios). Como entrenador, otro mito: Rick Barry, campeón con los Warriors del 75 y ocho veces All-Star, a la par que el encargado de hacer popular el tiro a cuchara. El suplente de este equipo será un antiguo jugador del CAI Zaragoza, Desmon Farmer.

Power

No todos los días se tiene a un integrante del Dream Team como entrenador: Clyde Drexler, campeón NBA en 1995 con los Houston Rockets, oro olímpico en Barcelona '92 y 10 veces All-Star. Su capitán es Corey Maggette, recordado exjugador de los Clippers. El resto de la plantilla la forman Cuttino Mobley (¿quién no se acuerda de su dupla con Steve Francis en Houston?), Jerome Williams (casi cinco años en los Pistons de finales de los 90 y principios de siglo), DeShawn Stevenson (marcado por su paso por los Utah Jazz y los Wizards) y Moochie Norris (otro trotamundos / temporero). El reserva es Paul McPherson, cuya carrera tuvo más poso en la D-League y otras ligas menores estadounidenses, además de en Europa, Argentina y hasta los Harlem Globetrotters.

Un organigrama empresarial potente

El presidente y comisionado de BIG3 es Roger Mason Jr., que ya tuvo un paso más que exitoso por la Asociación de Jugadores de la NBA. Allí estuvo en unos cuantos equipos, pero quizá se le recuerde más por su etapa en San Antonio. Ice Cube siempre ha estado bien relacionado en el mundillo de la canasta, que le apasiona. La ayuda de Jeff Kwatinetz, el otro fundador de esta liga y con muy buen nombre en el sector audiovisual, también le garantiza un buen espectáculo televisivo. Por último, la CEO del proyecto es Amy Trask, con una experiencia profesional deportiva al más alto nivel durante 30 años en los Oakland Raiders de la NFL (fútbol americano).

Con tres puntales más que sólidos (reglamento dado a innovar, viejas glorias en cancha y banquillos capaces de atraer la atención del público y gerentes contrastados), BIG3 apunta maneras. A partir de este domingo, veremos si, como dice su lema, cambia el baloncesto.