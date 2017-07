¿Mireia Belmonte es la mejor deportista española de la historia?

La discusión sobre quién es el mejor deportista español de todos los tiempos es muy encarnizada desde hace tiempo. Sobran los motivos: Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Andrés Iniesta, Severiano Ballesteros, Ángel Nieto, Manel Estiarte… Sin embargo, la vertiente femenina de esta cuestión empieza a generar igual o mayor debate. Nuestras mujeres viven una auténtica edad de oro deportiva y cada vez son más importantes a la hora de celebrar éxitos. Tanto como para que la carrera por ser la mejor deportista española de la historia sea tan competida como la de los chicos. Y si no, compruébenlo. Aquí va una buena muestra de lo difícil que es decantarse también entre ellas.

Mireia Belmonte

Mireia Belmonte con la plata mundial ganada en los 400 estilos. STEFAN WERMUTH Reuters

A sus 26 años, la nadadora badalonesa ya tiene en su haber 46 medallas en grandes competiciones, que se dice pronto. Acaba de ganar tres (un oro y dos platas) en los Mundiales de Budapest y ya cuenta con cuatro en los Juegos Olímpicos (un oro, dos platas y un bronce). También ha logrado el triplete (oro olímpico, mundial y europeo) en los 200 mariposa. Nada que envidiar a otras diosas de la natación actual como las estadounidenses Katie Ledecky y Missy Franklin o la húngara Katinka Hosszú.

Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario con uno de sus títulos de Roland Garros.

El desempeño de la barcelonesa en el tenis no ha tenido parangón hasta la fecha. A nivel individual, ganó cuatro Grand Slam (tres Roland Garros y un US Open) y dos medallas olímpicas (una plata y un bronce). En dobles, conquistó cinco grandes (tres Open de Australia, un Wimbledon y dos US Open) y otras dos preseas en los Juegos (plata y bronce). Además, ganó cinco veces la Copa Federación con el equipo femenino español y fue número uno del mundo tanto en individuales como en dobles.

Ruth Beitia

Ruth Beitia, en competición EFE

La atleta cántabra no tiene nada que envidiar a sus competidoras. Ahí están sus 16 medallas en grandes eventos como saltadora de altura. Destacan su oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el bronce mundial al aire libre de 2013 y sus tres títulos europeos consecutivos. También ganó otro más en pista cubierta (2013). La plenitud le ha llegado superada la treintena, lo cual da aún más mérito a sus gestas.

Teresa Perales

Teresa Perales tras ganar una de sus medallas en Londres 2012.

La nadadora paralímpica aragonesa es una de las personas que más medallas olímpicas atesora en toda la historia. Son 26: siete oros, nueve platas y 10 bronces. El resto de su palmarés tampoco está nada mal, con cinco medallas en Mundiales paralímpicos y 12 en Europeos (siete oros). Su ejemplo, tanto deportivo como de superación, le ha convertido en todo un referente mundial de la natación.

Carolina Marín

Carolina Marín celebra su tercer título en el Europeo de bádminton.

Nadie prestaba atención al bádminton en España hasta que llegó ella. Con tan sólo 24 años, la jugadora onubense ya cuenta con un oro olímpico (Río 2016), dos campeonatos del mundo (2014 y 2015) y tres Europeos (2014, 2016 y 2017). Sumando el resto de medallas de su palmarés, tenemos un total de 11. Pionera y precoz a partes iguales, ha logrado hacerse un hueco más que importante en un deporte dominado de forma abrumadora por los países asiáticos

Gemma Mengual

Gemma Mengual en plena competición. RTVE

La gran culpable de que la natación sincronizada española esté en la cresta de la ola desde que arrancó el siglo XXI. También de Barcelona, ganó dos platas olímpicas en Pekín 2008, hasta 12 en Mundiales y nueve en Europeos. A esto hay que añadir un oro mundial en Roma 2009 (rutina libre) y cinco continentales. Completan la ecuación siete bronces mundiales y tres europeos. En total, agárrense, 39 medallas.

Edurne Pasaban

Edurne Pasaban en plena expedición.

Es la primera mujer de la historia que ha conseguido ascender los 14 ochomiles. Es decir, las montañas más altas del mundo: Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Broad Peak, Gasherbrum II y Shisha Pangma. La alpinista vasca completó su gesta entre 2001 y 2010.

Joane Somarriba

Joane Somarriba en uno de los Tour que ganó.

Otra deportista sobresaliente del País Vasco, en su caso en ciclismo. Ganó tres veces el Tour de Francia (2000, 2001 y 2003) y dos el Giro de Italia (1999 y 2000), además de un oro mundial en contrarreloj (2003). Sin lugar a dudas, la mejor ciclista española de la historia.

Blanca Fernández Ochoa

Blanca Fernández Ochoa al ganar el bronce olímpico en el 92.

Siguiendo los pasos de su hermano Paquillo (oro en slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo 1972), la esquiadora madrileña ganó una medalla de bronce olímpica en Albertville 1992. Compitió en cuatro ediciones de los Juegos de Invierno, seis Mundiales y 10 Copas del Mundo. En esta última competición, logró cuatro victorias y 20 podios.

Theresa Zabell

Patricia Guerra y Theresa Zabell, campeonas olímpicas en el 92.

La vela siempre ha dado alegrías a nuestro deporte y la regatista de origen británico, considerada la mejor del siglo XX, es un buen ejemplo de ello. Fue campeona olímpica en clase 470 tanto en Barcelona 1992 como en Atlanta 1996, cinco veces campeona del mundo (en tres categorías) y cuatro de Europa. También fue 12 veces campeona de España y es la única deportista de nuestro país que atesora dos oros olímpicos.

Otras heroínas

Almudena Cid en plena competición.

La nómina de grandes nombres de nuestro deporte femenino no acaba aquí. Hay muchos más. Conchita Martínez ganó Wimbledon en 1994 y también tres medallas olímpicas: fue número dos del mundo en tenis. Laia Sanz tiene en su haber 13 mundiales de trial y cinco de enduro. Isabel Fernández ganó dos medallas olímpicas (bronce y oro), un oro mundial y seis europeos en judo. Ona Carbonell y Andrea Fuentes han ganado 31 y 34 medallas respectivamente en 'sincro'. Alba Torrens posee dos oros europeos, una plata olímpica y otra mundial en baloncesto. Almudena Cid ha sido la única mujer que ha participado en cuatro finales olímpicas de gimnasia rítmica. Y así tantas otras deportistas españolas con otros tantos logros a destacar. Seguirán llegando triunfos, no lo duden.