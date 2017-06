Golden State Warriors doblega a los Cavaliers y se proclama campeón de la NBA

Minutos después de perder las Finales del año 2016 contra los Cavaliers, Draymond Green, el pívot de los Warriors, hizo una llamada desde el párking del Oracle Arena. La derrota escocía, más si cabe por la remontada histórica de Lebron James ante el equipo que pulverizó el récord de victorias de los Bulls de Jordan en temporada regular (73-9). Al otro lado del teléfono estaba Kevin Durant.

Draymond le dijo: "Tienes que venirte a nuestro equipo". Justo un año después, el alero metía 39 puntos, vencía por 4-1 a los Cavaliers (129-120), ganaba su primer anillo de la NBA, el MVP de las Finales. Confirmaba así la nueva era de esplendor en la que viven la mejor liga de baloncesto del mundo. El abrazo con su madre, que lo vio crecer y madurar ella sola, sellaba una victoria histórica.

La dimensión real que ha alcanzado este equipo es que Lebron James, el mejor jugador de esta época, tan solo pudo arañar una victoria. Ayer encestó 41 puntos en otra actuación legendaria. Y es que enfrente tuvo no solo a un superequipo de leyenda, algo que se recordará dentro de décadas, sino al que ya es uno de los mejores dúos de todos los tiempos: Kevin Durant y Stephen Curry, que anotaron 39 y 34 puntos respectivamente. Estas finales, pese a lo abultado de la victoria, son para visualizar una y otra vez, como esos libros que nunca pierden vigencia. Han sido una joya, un homenaje al deporte de la canasta.

This is why we play. pic.twitter.com/KfkPtIJAea