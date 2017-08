HBO España filtra por error el sexto capítulo de la temporada de Juego de Tronos

HBO no se libra de sus problemas con las filtraciones de contenido. Juego de Tronos no necesita de los piratas informáticos para que sus episodios salgan a la luz antes de tiempo. Esta vez, un fallo de la compañía ha filtrado por error el sexto capítulo de la séptima temporada que no debería emitirse hasta la madrugada del próximo lunes 21 de agosto.

Los suscriptores de HBO España pudieron disfrutar durante más de una hora de La muerte es el enemigo, el penúltimo episodio de la serie. Aún no se sabe si ha sido un fallo técnico o si fue un error humano, pero las redes sociales ardieron con las imágenes y las retransmisiones en directo del episodio.

Una temporada llena de filtraciones

Los espectadores afirman que los usuarios Reddit publicaron varias escenas del episodio y que los usuarios de HBO enlazaron una cuenta de Twitter que desvelaba fragmentos esenciales de la serie.

Parece que esta vez no es cuestión de hackers y es que el incidente llega tan sólo dos semanas después de las filtraciones del cuarto capítulo de esta temporada y de la publicación de información sobre la plataforma.

Botín de guerra -el cuarto episodio de esta temporada- se colgó en internet dos semanas antes de su estreno. Esta vez no fue error de la compañía, fueron los piratas informáticos los que robaron el contenido el distribuidor indio de HBO para emitirlo antes de tiempo.

Esta temporada está siendo la más agitada de todas. Hace una semana la compañía se enfrentaba al chantaje de los hackers que pedían un rescate de seis millones de dólares a cambio de no filtrar los capítulos de la famosa serie.

Aunque muchos usuarios ya han podido disfrutar del próximo episodio, HBO y Movistar mantienen la normalidad y estrenarán el día previsto y durante el horario habitual.