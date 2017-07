'The Walking Dead' para su rodaje por la muerte de un especialista en el rodaje.

La cadena AMC ha interrumpido temporalmente el rodaje de la octava temporada de The Walking Dead tras el accidente sufrido por uno de los especialistas durante la filmación. La cadena informa que John Bernecker, doble para las escenas de acción de la serie, ha fallecido en un hospital de Atlanta después de sufir "lesiones de gravedad tras el trágico accidente en el set".

Según informó este jueves AMC, en un comunicado que publicó Variety, Bernecker "fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Atlanta Medical Center" tras caer desde más de seis metros de altura. El especialista presentaba heridas de gravedad en la cabeza. Ante esta situación, la cadena decidió "detener temporalmente la producción" de la serie como muestra de solidaridad con su familia.

Un día después, fuentes médicas confirmaron a TMZ que que el hombre de 33 años murió en el hospital el jueves por la noche. Estaba rodeado de sus familiares y amigos, incluyendo a su novia que es una actriz en el show. Todos ellos estuvieron presentes cuando se desconectó el respirador que le mantenía con vida tras haber sido confirmada por los doctores su muerte cerebral.

Bernecker contaba con una amplia trayectoria profesional como especialista y coreógrafo de escenas de acción. Entre sus principales trabajos se cuentan grandes éxitos de taquilla como Los Juegos del Hambre, Logan o la futura Black Panther, así como varias incursiones en series de televisión, de las que destaca su aportación en un episodio de la primera temporada de True Detective.

SAG-AFTRA, el Gremio de los Actores de Cine, ha anunciado el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias del grave accidente en el set de rodaje de The Walking Dead en Georgia. Para el portavoz de este sindicato "la seguridad de nuestros miembros y otros en el set es una preocupación crucial, y estamos enfocados en esto en nuestra investigación", a la par que mostraba sus mejores deseos a la familia de Bernecker. Pese a que todavía no cuenta con fecha de estreno, se esperaba que la octava temporada de The Walking Dead se estrenara a finales de año.