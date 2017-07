Los Emmy confirman a 'Westworld' como la nueva 'Juego de Tronos'

Poco ha durado el susto en HBO por la ausencia de Juego de Tronos en los Emmy de este año. Después de triunfar en las dos ceremonias entregas y convertirse en la ficción más premiada de la historia con 38 galardones no podrá repetir triunfo. El retraso en la producción de la séptima temporada ha hecho que estrenen fuera de plazo, como también lo hizo la tercera temporada de Twin Peaks. Ambas tendrán que esperar a 2018 y han convertido este año en uno de los más emocionantes en mucho tiempo. De momento la Academia de la Televisión ha hablado y ha elegido sucesora en cuanto a número de candidaturas se refiere. Westworld, el nuevo fenómeno -creado por la misma cadena- ha arrasado con 22 menciones. Por detrás se situaron "Stranger Things" y "Feud", con 18 menciones cada una.

Se esperaba que la serie de Jonathan Nolan (el hermanísimo de Christopher que además cuenta con producción de J.J. Abrams y Damon Lindelof) estuviera entre las finalistas a Mejor drama, pero es que ha hecho casi pleno en todas las categorías, empezando por las de interpretación, donde estas series espectáculo suelen fallar. Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Thanide Newton y Jeffrey Wright han hecho pleno y han conseguido una nominación con la que muchos no contaban. Juego de Tronos nunca ha metido tantos actores en los Emmy. La cara oscura de la moneda de HBO es la ausencia de The leftovers, que se tendrá que conformar con el título de serie de culto de la temporada.

Los protagonistas de otra de las favoritas, The Crown.

La prueba de que no es una ganadora tan segura es su ausencia en la categoría de mejor dirección, donde si aparecen rivales a tener en cuenta como The handmaid's tale y The Crown, que ya ganó el Globo de Oro y puede aprovecharse del gusto clásico de una Academia que estuvo nominando a Downton Abbey temporada tras temporada. Completan el listado Better Call Saul, House of Cards, This is us y Stranger Things. El fenómeno de Netflix se cuela en todos los premios importantes y hasta la joven Eleven consigue una nominación como Mejor actriz de reparto.

Una de las grandes vencedoras del año pasado -en lo poco que no gana Juego de Tronos-, Mr. Robot, ha sido castigada por su nefasta segunda temporada, y ni siquiera sus actores Rami Malek -que ganó el año pasado- y Christian Slater han sido nombrados.

En el apartado de comedia parece que seguirá el reinado de Veep un año más. Tras cinco años de victoria de Modern Family, la comedia de HBO se hizo con el trono y ya no hay quien la baje. Es la favorita frente al resto de nominadas: Atlanta, Black-Ish Master of None, Modern Family, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt.

Destaca la ausencia de Transparent, que sí que consigue que el imbatible Jeffrey Tambor sea nominado, y de Girls, que con su última temporada no ha rascado ni una nominación. Especialmente injusto si tenemos en cuenta la calidad de episodios como ese American Bitch que se merecía las menciones a guion y dirección.

Veep quiere su tercer triunfo consecutivo.

Este año el interés se había puesto también en las nominaciones en la categoría de miniserie o TV Movie, ya que a antiguas ganadoras como Fargo se juntan fenómenos entre la crítica como The night of o las populares Big Little Lies y Feud. Lo que queda claro es que estos premios son donde se concentran más nominados de Hollywood. Las seis candidatas al premio a la Mejor actriz de miniserie son seis estrellas que ya quisieran juntas los Oscar: Jessica Lange y Susan Sarandon por Feud, Nicole Kidman y Reese Witherspoon por Big Little Lies, Felicity Huffman y Carrie Coon se pelearán por uno de los premios más reñidos. Esta última tiene la compensación de ser nominada por Fargo aunque olvidada por su gran papel en The leftovers.

Entre los actores de miniserie también conocidos de los premios de la Academia de Hollywood como Benedict Cumberbatch, Robert de Niro, Ewan McGregor, Geoffrey Rush, o John Turturro que se enfrentarán a uno de los chicos de moda: Riz Ahmed. La gala de la 69 edición de los premios Emmy se celebrará el próximo 17 de septiembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con el cómico Stephen Colbert como maestro de ceremonias.