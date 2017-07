¿Qué pasó en la sexta temporada de Juego de Tronos?

Juego de Tronos regresa la madrugada del domingo al lunes 17 de julio después de más de un año de vacío. Y lo hace para intentar resolver unos cuantos interrogantes que nos dejaron con la miel en los labios durante el 2016. Pero antes de que se resuelvan, aquí va, capítulo a capítulo, un resumen de las tramas más importantes que tuvieron lugar durante la sexta temporada de la serie de HBO y que en España también se podrá ver en Movistar+.

Episodio 1: The Red Woman

El asesinato de Jon Nieve por Alison Thorne fue el clímax de la quinta temporada. Y ahí es donde empezó la sexta, con Jon tirado en la nieve desangrándose. Por su parte, Tyrion y Varys están en Meereen y se apoyan en una sociedad muy volátil por los enemigos de Daenerys, y sus habilidades políticas y diplomáticas serán las únicas armas que el enano tenga a mano.

Cersei sigue avergonzada, por fin va a volver a ver a su hija Myrcella y a su hermano Jaime. No es una bruja malvada con la única función de ser mala; es un ser humano que ama a sus hijos. En ese momento se da cuenta de que su hija está muerta y sólo quedan a su lado Tommen y su hermano Jaime. A miles de kilómetros de allí vemos a Melisandre convertida en una vieja, mostrando su verdadero aspecto. Los creadores de la serie quisieron mostrar la edad real de la bruja. Una bruja que ahora está hundida por haberse dado cuenta de que los mensajes que le enviada el Dios de la Luz eran mentira.

Episodio 2: Home

La última vez que vimos a Bran era el final de la cuarta temporada, iba a prepararse para algo que no sabíamos qué sería. Puede caminar por su pasado. Era muy importante entender el mundo de los flashbacks. Para Bran es maravilloso y tentador pero también es peligroso, la tentación para Bran es no volver nunca. Desde que Ramsey supo que su título estaba amenazado por los posibles hijos de Roose Bolton trazó un plan: aniquilar a su padre. Es uno de estos casos en los que si tienes la oportunidad de tomar el poder lo tomas. Y lo mató.

Ramsey aprendió la crueldad. Tras esto, el control del Norte es precario y la mayoría de las familias lo consideran un traidor. En el Muro Davos no quiere a Melisandre, no le gustaba pero aprende a confiar en ella para intentar resucitar a Jon. Tenía muchas dudas, era una creyente pero su confianza se hundió. Intenta resucitar a Jon pero abandona a sala rota y desesperada. Sin embargo, Fantasma, el lobo huargo tiene una conexión con su homólogo Stark y sabe cuando está en peligro y cuando podría volver. Y vuelve.

Episodio 3: Oathbreaker

Bran, en uno de sus regresos al pasado puede ver la diferencia entre lo que se cuenta y lo que de verdad pasó con Sir Arthur Dayne y con su padre, Ned Stark. Daenerys vuelve a la cultura de los dothraki, sabe que las viudas del khal anterior no la van a recibir de buena gana. La gran sacerdotisa no la quiere castigar, siente empatía hacia ella y al final no es tan horrible como podría esperarse. Jon resucita y recuerda su propia muerte, está aprendiendo a vivir con el recuerdo de haber sido asesinado y se pregunta por qué ha vuelto.

Episodio 4: book of the stranger

Sansa, Brienne y Podrick Payne llegan a Castillo Negro y se produce el reencuentro con Jon. Se para el tiempo y se abrazan. Nunca habían estado juntos en seis temporadas. Les une un lazo más profundo que ningún otro. Su relación no fue sólida pero ahora es muy importante porque sólo se tienen el uno al otro. Ahí es donde forjan su estrategia: volver a casa. Jon se da cuenta de que Sansa ha crecido. Descubrir que Rickon está vivo le hace tener fuerzas para volver a Invernalia y recuperar su casa. Tyrion, en sus intentos por mantener la paz en Meereen quiere acabar con la esclavitud con diplomacia, les da siete años para acabar con la esclavitud y acabar de financiar a los Hijos de la Arpía. Missandei y Gusano Gris no se lo tragan y rechazan la decisión del enano.

Daenerys mata a todos los líderes del Khal, ella sola y sin ningún dragón. Y sale de entre las llamas para convertirse en la reina dothraki que todos quieren y admiran. Ahí se ve la conexión de este final de episodio con el final de la primera temporada, donde Daenerys también salía de las llamas pero ahora la dimensión es mucho mayor. La resurrección es el tema de esta temporada.

Episodio 5: The door

Sansa se ha convertido en una experta en el juego político gracias a su “amistad” con Meñique. Él la traicionó. Para ella, él es el culpable de todo lo que ha ocurrido después. Decide no contarle a Jon cómo fue su encuentro con Meñique. Theon Greyjoy renuncia a su derecho al trono en favor de su hermana en las Islas del Hierro. Ella recupera su confianza en él. Sin embargo, Euron Greyjoy aparece en escena para reclamar su legítimo derecho al trono.

Bran vuelve a viajar y descubre que fueron los Hijos del Bosque quienes crearon a los caminantes blancos. El Rey de la Noche es una especie de encarnación del mal absoluto, aquí vemos la génesis de este mal. Hay quien cree que los Hijos del Bosque crearon al Rey de la Noche para protegerlos de la Humanidad. Bran comete un error en uno de sus viajes al pasado: el Rey de la Noche le ve. Ahí es cuando el cuervo de tres ojos le dice que tiene que ser él. Intenta traspasar a Bran todo su conocimiento. Y entonces sucede uno de los momentos de la temporada: Hold the door. Y ahí surgió el nombre de Hodor. La muerte de Hodor fue uno de los momentos más tristes de la temporada.

Episodio 6: Blood of my blood

Este capítulo comienza donde acabó el anterior: con Bran perseguido por caminantes blancos y acompañado de Meera. Corren un grave peligro. Es evidente que Meera no puede proteger a Bran sin algo de ayuda. Y es entonces cuando aparece Benjen Stark. Ser el cuervo de tres ojos no es nada fácil y es algo que Bran ha aprendido por la fuerza y muy rápidamente. Su tío Benjen le dice que “antes de que llegue el Rey de la Noche le estarás esperando, y entonces estarás preparado”, en respuesta al desconocimiento que Bran tiene sobre su nuevo papel en el mundo.

Arya presencia la muerte de Joffrey en una obra de teatro que representa la vida en Desembarco del Rey. Tiene una misión, matar a la actriz protagonista, lady Crane. Pero tiene problemas al sentir simpatía por esta mujer. Eso hace que su expulsión de la casa de Blanco y Negro sea inmediata y que sus posibilidades de sobrevivir sean diminutas. Daenerys y Drogon se reencuentran y pronuncia uno de los discursos más empoderadores de la temporada: ha llegado el momento de cumplir la promesa de Khal Drogo a lomos de su dragón y gracias a los barcos de madera surcarán los mares para conquistar los Siete Reinos.

Episodio 7: The broken man

En este capítulo volvemos a ver al Perro reconvertido en hombre de bien tras estar al borde de la muerte. Es consciente de su lado más vulnerable pero no le queda otro remedio que volver a ser lo que en realidad es: un asesino. Jon y los salvajes tienen una conversación. Aunque son reticentes a seguirle, saben que él murió por ellos, como bien les dice Tormund. Las viejas reglas por las que se han regido ya no son efectivas. En este episodio es donde vemos a otra de las sorpresas de la temporada: la pequeña Lyanna Mormont, la sobrina del entonces Lord Comandante, una niña de 10 años que se come la pantalla.

Yara quiere a Theon y se lo recuerda de una manera un tanto compleja. Es ahí cuando Theon vuelve. Este es un capítulo de paso hacía las batallas finales que pusieron en alto las espadas de los más fieles seguidores de la serie.

Episodio 8: No one

En este capítulo, Cersei se siente traicionada por su hijo Tommen al prohibir el juicio por combate, una de las tácticas que Cersei iba a utilizar con la Montaña para derrocar a sus contrarios. Es el momento más doloroso porque contaba con esto desde el final de la quinta temporada. Tommen sabe que a su madre no le irá bien en ese juicio. Jaime no esperaba que se diera la circunstancia de volver a ver a Brienne y no esperaba verla entrando en su campamento militar en Aguasdulces. Brienne fue a devolverle la espada de acero valyrio. “Siempre será vuestra”, le dice Jaime. A pesar de esa “amistad” saben que si se produce el enfrentamiento tendrán que verse el uno frente al otro en el campo de batalla. Quién sabe si volverán a verse.

Arya está en peligro porque tiene una herida abierta en el estómago. Su enemiga número uno aparece en su cuarto para recordarle que no le dio un nuevo nombre al Dios de Muchos Rostros. “Finalmente una chica es nadie”, le dice Jaqqen a Arya cuando ésta acude a despedirse de él para siempre.

Episodio 9: Battle of bastards

Daenerys vuelve a Meereen y se da cuenta de que están en medio de una guerra. La ciudad está asediada por dentro y fuera pero ella se encuentra lo que no esperaba encontrar cuando se fue. “Tu reinado ha terminado”, le dice uno de los esclavistas. “Mi reinado acaba de empezar”, contesta firme. Daenerys se está convirtiendo en lo que siempre fue, una Targaryen, pero no una loca como su padre, sino una reina con la fuerza suficiente como para dominar los Siete Reinos y más allá. Es entonces cuando aparece Drogon. Daenerys tiene a su lado al ejército de Inmaculados, a los dothraki, a los segundos hijos y a tres dragones enormes. Si consigue cruzar el mar Angosto, ¿quién se va a interponer en su camino?

Es a mitad de este episodio donde presenciamos una de las mejores batallas que se recuerdan en televisión: la batalla de los bastardos entre Jon y Ramsey Bolton tras asesinar a Rickon. Jon sobrevive, en gran parte, porque tiene suerte. Los salvajes fueron sorprendidos por los Bolton en un círculo donde quedaron prisioneros. Jon y Tormund salvan la vida gracias también a los Tully, que aparecen en el combate por la llamada de auxilio de Sansa y su coalición con Meñique.

Consiguen entrar en Invernalia y dar caza a Ramsey pero Jon se da cuenta de que no es él quien tiene que acabar con la vida del bastardo Bolton, sino Sansa. Ella tiene su venganza y deja que los perros de Ramsey se lo coman vivo. Sansa ha vuelto a Invernalia pero ya no es la persona que se marchó.

Episodio 10: The Winds of winter

En este punto de la historia estamos a punto de ver cómo el fuego valyrio acaba con gran parte de la ciudad. Uno de los mejores momentos de la serie que es mejor ver que leer.

Margaery sabe lo que está pasando y de repente… BOOM. Y ahí está Cersei, con una victoria sobre todos sus adversarios de una tacada. Incluso su hijo se tira por la ventana. Cersei se queda sola pero con lo que quiere: sus posaderas en el Trono de Hierro. Es capaz de cualquier cosa. La pregunta ahora es qué quiere tras conseguir el Trono de Hierro.

Sansa no confía en Jon plenamente. Hay señales de conflicto entre ellos. A pesar de esto le nombran Rey en el Norte. Arya ha seguido una senda muy oscura y quiere venganza. En su camino de vuelta a Invernalia tiene una misión: asesinar a Walder Frey. Es una asesina muy preparada.

En Meereen, Daenerys y Tyrion tienen una conversación en la que éste le aconseja dejar a Daario para llegar a Poniente sin un rey. Tyrion se convierte en el mejor consejero para la guerra con Poniente y le nombra Mano del Reina. La temporada termina con los barcos de Daenerys saliendo de la bahía de los esclavos. No ha sido un camino fácil pero seguro que este nueva temporada tampoco lo será.