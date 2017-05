Penélope Cruz, la mejor versión de Donatella Versace.

A Penélope Cruz le gustan los riesgos. Da igual que sea cantar y bailar en un musical como Nine o aprender italiano para convencer a Sergio Castellito de que ella era la mejor opción. Lo último ha sido aceptar un papel arriesgado y del que todo el mundo va a hablar en los próximos meses, el de Donatella Versace en la nueva serie de Ryan Murphy, el creador de Glee que prepara la segunda temporada de American Crime Story, que llevará el sobrenombre de The Assassination of Gianni Versace.

La idea de Murphy es que cada temporada trate de un crimen de repercusión mediática, y si en su primera tanda de episodios fue O.J. Simpson el centro, ahora lo será el diseñador, al que dará vida Edgar Ramírez. Se esperaba con fuerza esta primera imagen de Penélope Cruz para ver cómo sería la caracterización de un personaje tan icónico como Donatella.

Con un vestido brillante y rosa y acompañada de dos cachas en bañador ha sido su presentación en sociedad en la fotografía que ha publicado Entertainment Weekly. En el reparto también se encuentra Ricky Martin como el amante del modisto y un viejo conocido de Muprhy, Darren Criss. El salto a la televisión de Penélope Cruz puede reportarla una lluvia de premios, ya que Murphy es especialista en sacar lo mejor de los actores y con su primera temporada ya arrasó en los Globos de Oro y en los Emmy.