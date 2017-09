Patacho: “Si el Ministerio de Cultura no actúa será el final de la SGAE”

La SGAE es un coladero. Esta semana el juez José de la Mata ha determinado que Teddy Bautista saqueó “masivamente los fondos” de la entidad y se apropió de cerca de 21,5 millones de euros. Mientras de madrugada “la rueda” sigue girando y defraudando en TVE, sin depuración de responsabilidades en el ente público, los autores han hecho lo que mejor saben hacer: ruido. Claman, unidos en la Coalición Autoral (COA), fuera de las asambleas de la SGAE contra la estafa de dentro. Y reclaman al Ministerio de Iñigo Méndez de Vigo que intervenga para reformar de una vez por todas la degeneración delictiva de la que no es capaz de salir seis años después de la operación SAGA.

Para rematar el viacrucis, la semana se cierra con una Junta Directiva extraordinaria que podría fulminar al actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón. Es una convocatoria a petición de la mayoría de representantes de la Junta. El motivo es el despido improcedente de Carmen Pacheco, directora del departamento de socios, tras veinte años trabajando y muy querida por todos, y cercana a COA, los socios que han formado el manifiesto en contra de “la rueda”.

En esa Junta hay 23 personas de 89 que han pedido la convocatoria para readmitir a la trabajadora. Es muy probable que Sastrón se someta a una moción de confianza, con resultado en su contra. Si es destituido no se convocarán nuevas Elecciones, sino una nueva Junta Directiva que decidirá el nombre del nuevo presidente. Parece que “la rueda” se va a ir cobrando piezas sin dejar de girar. Por primera vez los autores se han movilizado contra la cúpula de la SGAE, a través de la COA, con el músico Manuel Recio 'Patacho' al frente. El ex componente de Glutamato Yeyé, con un manifiesto firmado por 300 autores, ha logrado la promesa de reunión con Méndez de Vigo para que intervenga cuanto antes para frenar el fraude y reformar la entidad.

¿Ya se ha reunido con Iñigo Méndez de Vigo?

No nos hemos reunido todavía. Nos falta cerrar la hora y el día, pero está concedida. Nos fiamos del ministro.

¿Qué puede hacer el Ministerio de Cultura por ustedes?

El Ministerio tiene capacidad de crear una comisión tutelada por un cargo ministerial, que redacte unos nuevos estatutos para la refundación de la SGAE. Los nuevos estatutos deberían reconocer las demandas de los socios. Esos nuevos estatutos tienen que ser aprobados por los socios.

¿Y por qué no ha hecho nada hasta el momento?

Eso nos preguntamos nosotros.

¿Por qué cree que ahora será diferente?

Es ahora o nunca. El futuro de la SGAE está en manos del Ministerio. La SGAE ha demostrado su incapacidad para regenerarse en los últimos seis años, después de SAGA. Hemos sido incapaces de modificar lo necesario para garantizar una gestión adecuada, con ingresos y repartos coherentes. No se ha producido.

Pero la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual dio más potestad al Ministerio para intervenir en la fiscalización de las entidades, ¿por qué no se ha hecho?

La reforma de la LPI se redactó sin tener en cuenta a los sectores afectados. Ahora vivimos en una nueva situación política, con la redacción del estatuto del artista en el Congreso y sin una mayoría aplastante. Existe un diálogo y una voluntad y eso facilita a que el Ministerio se comprometa. No le queda otra opción: si el Ministerio no actúa, habrá una desbandada de socios. Eso sería el final de la SGAE.

Hemos visto al ministro comprometerse con muchas causas que siguen pendientes, ¿qué plazos le dan para resolver esta situación?

Este mes se debería cerrar un acuerdo para hacer una hoja de ruta de la modificación de los estatutos. Esta hoja de ruta no puede demorarse más de cuatro meses y, a partir de ahí, convocar una asamblea extraordinaria para convocar Elecciones.

¿La solución no puede partir de dentro?

La SGAE es una entidad privada bajo tutela del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene la obligación de velar por los socios. Hasta el momento no han hecho nada, a pesar de ser un sistema fraudulento que urge modificar. Le pedimos al Ministerio que nos ayude al cambio de los estatutos.

Dado que el voto ponderado, en poder de los implicados en 'la rueda', no permitirá el cambio de estatutos, ¿un nuevo presidente lo arreglaría?

Cualquier solución es mala si sigue el actual presidente y si se nombra un nuevo presidente estará atado de pies y manos. Unas Elecciones urgentes tampoco arreglarán nada. Lo importante es que el Ministerio se comprometa a realizar una reforma de los estatutos en pocos meses. La situación desde Bautista ha sido la misma: no es sólo un problema de presidentes, es un problema estructural.

Pero en sus propuestas no hay un cambio radical de la estructura: no defienden un voto por cada socio. Esto es continuista.

No soy partidario de un socio, un voto. Muchos de los socios de la SGAE no han generado un euro como autores en su vida y no tiene sentido que esas personas decidan cómo se gestiona el dinero recaudado. Lo que no queremos es una representación temporal. Es decir, que si generas mucho el año anterior, tienes más voz y voto. No. Queremos para la concesión de votos se valore la recaudación histórica.

¿Por qué no proponen eliminar la ponderación en el voto, que es la que permite acumular mucho poder en pocas manos?

Que se reconozca a cualquier autor que demuestre que es un autor, que al menos haya generado dinero. Lo que queremos es que todos los socios estén representados y que la representación se comprima: en vez de que una persona pueda retener 30 votos, que no pueda pasar de 15. Es una ponderación lógica y razonable.

¿De dónde han salido tantos socios de los que duda que sean autores?

Se hincharon las cifras de socios para crear una masa lo suficientemente poderosa como para influir en los Gobiernos a favor de la SGAE. No existen 100.000 compositores musicales en España. Eso no es real. No tiene sentido que SGAE admita como socio a quienes no son autores.

Pero la participación de los socios en las asambleas es ridícula, ¿cuántos socios votaron en las últimas Elecciones?

Sólo el 5% de los socios. A los socios de la SGAE se les dificulta la participación para que no puedan participar. Pero queremos abrir la voz y los votos y ampliar el número de socios con derecho a voto. Nunca han permitido el voto por correo y eso facilitaría que todos los autores que viven en España no tengan que desplazarse a Madrid a hacerlo. Por eso hay una participación tan baja.

¿Cuántos tienen derecho ahora?

El 20% del total de los socios.

¿Qué proponen como mínimo para tener derecho a voto?

Lo mínimo para ser un autor con opción a voto sería una recaudación de 500 euros al año, aproximadamente.

¿Piensa presentarse como presidente?

En un futuro, si se reforman los estatutos, nos presentaremos. Ahora mismo es escandaloso lo que ocurre con nuestro dinero. De momento, queremos controlar, no gestionar.

A ustedes les representa MA Abogados, firma presidia por José María Michavila y Ángel Acebes. ¿Qué interés tiene el ex ministro del PP en esta causa?

La primera vez que me dijeron que era Michavila, yo dije: “De qué me estás hablando”. Pero en la primera reunión nos caímos muy bien. Nos está ayudando mucho. Nos asesora y nos aconseja muy bien. Antes éramos una panda de autores pobres y sin un duro.

¿Y ahora?

Seguimos sin un duro.

¿Cómo pagarán a sus abogados?

Michavila colabora con nosotros, no nos cobra su tarifa. Él no tiene ningún interés en ser nada en la SGAE, simplemente es simpatía.

¿Qué es lo siguiente que harán?

COA nos hemos personado como causa en la Audiencia Nacional contra el fraude de “la rueda”. Y en los próximos días habrá más asociaciones que se personen. Vamos a crear una plataforma de autores para que se presenten en la causa.