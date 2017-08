Taylor Swift publica su nueva canción 'Look what you made me do'

Los rumores que rodeaban a Taylor Swift se confirman, ha lanzado una nueva canción y anuncia nuevo disco. Tras mantener a sus fans en un halo de incógnitas y misterios, la cantante anuncia la llegada de su sexto álbum Reputation el próximo 10 de noviembre. Para empezar a conocer un poco más sobre su nuevo trabajo la estadounidense ya ha publicado el nuevo single Look what you made me do.

El miércoles avisaba en Instagram y Twitter de sus intenciones, informó a sus seguidores de que iba a lanzar un nuevo álbum pero no daba ninguna pista sobre su contenido. Tres días después de eliminar todo su contenido de las redes sociales y bloquear los comentarios, la estadounidense vuelve con buenas noticias y más activa que nunca.

Cualquier paso de la nueva reina del pop se convierte en noticia, y desde la publicación del single ha copado las noticias de los medios musicales. Look what yo made me do, del que se espera el vídeo, es una canción en la que Swift asegura que ha cambiado, que ya no es la niña buena e inocente. Un ‘Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así‘ con el que se defiende de los ataques de la gente y que ha sido compuesta por ella misma junto a Jack Antonoff.