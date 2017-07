Un festival de música sueco cancela su próxima edición por abusos y violaciones

Los organizadores del festival de Bråvalla, uno de los principales eventos musicales al aire libre en Suecia, anunciaron hoy que suspenden la edición de 2018 debido a varias denuncias por vejaciones sexuales y violación este año. La policía sueca ha recibido una docena de denuncias en los tres primeros días del festival, incluida una por supuesta violación anoche durante un concierto.

"No hay palabras para expresar lo tristes que estamos por todo esto, lo lamentamos y condenamos de forma tajante. Claro que no está bien. No aceptamos estas cosas en nuestro festival", declaró en un comunicado FKP Skorpio, la entidad organizadora.

La edición de este año continuará.

Según la televisión pública SVT, la filial sueca de FKP Skorpio -una empresa alemana que organiza festivales en el norte de Europa- perdió el año pasado 75 millones de coronas suecas (casi 8 millones de euros), aunque la compañía no ha querido comentar si los problemas económicos tienen alguna influencia en su decisión.

Organizado desde 2013 a las afueras de Norrköping, en el norte de Suecia, el festival de Bråvalla se ha convertido en una cita de referencia en este país escandinavo, que en 2016 reunió a más de 50.000 personas y este año incluye en su programa a artistas como System of a Down, Linkin Park, The Killers y Martin Garrix