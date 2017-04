"El feminismo es una lacra hacia mis genitales", un rapero dedica una canción a Pérez-Reverte

"El feminismo es una lacra hacia mis genitales". El rapero David Saiz Moreno -de nombre artístico Día Sexto- le ha dedicado una baladita sardónica, medio punk, a su extraño ídolo: Don Arturo Pérez-Reverte, por el que experimenta una mitomanía confusa. A veces aplaude al escritor y a veces le chirría, como sucede con los mejores personajes de las novelas. "Soy harto necesario, el adalid de la cultura, incapaces de toserme porque no están a la altura", evoca, poniéndose en su piel.

"Malditos zascandiles; yo moraba en Yugoslavia con armas de fuego a miles. Y ahora mírales, analfabetos funcionales, acuden a mis redes profiriendo insultos tales, bravucones amparados en finas pantallas: les reto a un duelo a muerte a las doce en Plaza de España", entona. "¿Acaso usted me reta con esa languidez que trae? Ansioso me hallo, silla 'T', los jueves en la RAE".

El tema ha visto la luz por exigencias de la afición. Todo empezó como un juego: "Surgió porque puse una encuesta en Twitter preguntándole a mis seguidores si preferían que hiciese una canción sobre él o sobre Paco Sanz, y ganó Reverte por 8.000 y pico votos", explica a este periódico.

"Claro que son dos personajes que no tienen nada que ver, salvo porque uno está de moda ahora y otro siempre lo está. Arturo es eterno". Cuenta David que estuvo investigando al escritor, leyéndose todas sus entrevistas habidas y por haber, y que le fascina que "sea un tipo tan comedido y que habla tan bien, que cuide tanto lo que dice en persona" pero que "en Twitter se le vaya la mano al teclado y se ponga tan bravucón". "Vaya mañana para dar guantazos traigo", canta, haciendo referencia a su vehemencia.

"Vaya mañana para dar guantazos traigo", canta, haciendo referencia a su vehemencia

Confiesa que ha leído dos libros suyos, El club Dumas -"ahí tengo predilección, porque me encanta Alejandro Dumas padre"- y La tabla de Flandes. "Me parece un gran escritor, jamás podría criticársele por su literatura ni por no ser una persona cabal, pero tiene ese deje, por las cosas que ha vivido... 21 años de reporterismo de guerra, mucha violencia, mucha masacre, y arrastra siempre la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Todo lo que pasa ahora le impacta, le choca y no pasa nada por alto".

Reverte y el feminismo: la crítica

En el tema lo llama "monarca de las tildes y los prados" y asegura que "haraganes y gaznápiros" ansían su "trono", pero que él es un "ilustrado contemporáneo": "Leo a Conrad tras afilar dagas bajo el sol de mayo", explica al público en la coplilla. "Jamás he errado una palabra, soy humilde y legendario, mas si ocurriera, la incluiría en el diccionario".

Hace poco, cuando una musicóloga dijo que había letras de Sabina que eran machistas, Pérez-Reverte puso un tuit llamándola estúpida, o algo así, y acto seguido había 10.000 personas criticando a esa mujer, diciendo que le chupasen la polla

Saiz subraya en el estribillo que el escritor es "la deidad que alumbra a todos los cuñados" y luego aclara a EL ESPAÑOL que "cuñado" es una palabra que no le gusta usar, pero que se ha dado cuenta de que "cuando él opina, siempre sale en masa a apoyarle ese prototipo de gente": "Hace poco, cuando una musicóloga dijo que había letras de Sabina que eran machistas, Pérez-Reverte puso un tuit llamándola estúpida, o algo así, y acto seguido había 10.000 personas criticando a esa mujer, diciendo que le chupasen la polla y que Sabina no era machista. Muy loco, muy incoherente todo".

Esa es, precisamente, la gran crítica que late en la canción. "Yo amo a las mujeres, antaño eran amables, serviciales, mas renacen radicales por estas redes sociales execrables", reza la letra, en plena parodia. "Diviso porno tras sus ojos que me incitan, conozco un palacete al que escaparnos, señorita".

David retoma: "Ha habido mil titulares sobre el reguetón y el machismo más fuertes que la historia de la musicóloga, o el debate del machismo en la RAE, y nunca he visto a Reverte manifestarse ahí", reconoce. "No deja de ser un hombre de sesenta y pico años y está un poco anclado en valores pasados".

A favor del Concilio

Le parece "gracioso" que el escritor sea "tan violento por una red social y luego tan lúcido": "Es como un personaje de uno de sus libros, es como Falcó, exagera mucho, y muchos no podemos evitar tomarlo con humor pero a la vez cogerle cierto cariño". El cantante pensaba que la encuesta la iba a ganar Paco Sanz y ya estaba terminando el tema dedicado al estafador, pero en el último momento hubo un giro de guion, así que compuso Don Arturo Pérez-Reverte deprisa y corriendo. "La escribí en tarde y media, me puse a leer muchas cosas sobre él, y al final hasta se me pegó su forma de hablar", guiña.

Aún no ha recibido reacción ninguna del académico, pero espera "que se lo tome con humor", aunque le asalta la idea de que le dedique un fulgente "menudo gilipollas" en Twitter. ¿Algún mensaje para él? "Sí, me gustaría decirle que estoy muy a favor de todo lo del Concilio de Trento y que ojalá con su edad me mantenga la mitad de bien que él".