Pablo Hasél: "Podemos son unos palmeros del régimen"

Nadie conoce a Pablo Hasél (Lérida, 1988). Se sabe de él que es rapero y poeta, que es comunista, que fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Alabó atentados de GRAPO, RAF y Terra Lliure y pidió libertad para Manuel Pérez Martínez, alias Camarada Arenas.

Se sabe de él que no se muerde la lengua, que no pide perdón, que sigue apretando tuercas desde su cuenta de Twitter: lo mismo llama “nazis” a los jugadores del Betis que dice que Podemos es “una sucursal del PSOE”. Si se le pregunta quién es, responde que “un militante que participa en movimientos sociales, un artista revolucionario y un obrero en paro que no encuentra otro trabajo”, ya que su música y sus letras no le dan “para vivir”.

Dice que tuvo infancia y “bastante feliz, que ya es mucho en un Estado en el que muchos niños la tienen destrozada por los desahucios o el hambre”. De pequeño soñaba con ser futbolista, “como casi todos”. A los diez años descubrió el rap viendo una película de pandillas y le fascinó “la fuerza que transmitía escupiendo palabras”. Bebió del grupo estadounidense Dead Prez, “que hablaba de las Panteras Negras, de Mao, Malcom X, guerillas...”, pero reconoce que sus referencias edificantes no las saca del rap, sino de militantes comunistas como el Che, Marx, Engels o Lenin.

Escucha bandas sonoras, lee sobre “experiencias revolucionarias en otros países”, consume poesía comprometida “de verdad” -como la de Roque Dalton, Vladimir Miakovski o Paco Cela- y disfruta de películas como Novecento o Cadena perpetua. Ahora responde a EL ESPAÑOL, vía mail, sobre sus procesos judiciales con la Audiencia Nacional, "la lucha armada", Podemos, la monarquía, la policía y cómo distinguir los contenidos violentos de las amenazas reales.

¿Ha sido el primer músico en España que tuvo problemas con la Audiencia Nacional? ¿Cree que fueron sus letras las que abrieron ese melón?

Creo que no he sido el primero, pero sí con quien fueron un gran paso más allá, pues registraron mi domicilio, me detuvieron y me condenaron a dos años de prisión. Me detuvieron y condenaron para asustar a otros, como no lo consiguieron con todos, han seguido reprimiendo. Como tampoco tuve mucha solidaridad, les sale barato hacerlo y no se cortan.

La libertad de expresión acaba donde empiezas a molestarles, por lo tanto, no hay

Ahora cada vez es más habitual. Strawberry, Valtónyc… ¿qué está pasando? ¿Por qué se están encadenando los casos? ¿Hay más libertad para los creadores o más represión por parte de Fiscalía y Judicatura?

Están nerviosos, saben que la vida de mierda a la que nos condenan para enriquecerse aún más, lógicamente provoca una rabia que quieren frenar aunque se desahogue con palabras, cuando deberían agradecer que así fuera. No quieren que se señale a los culpables de las injusticias y como su sistema está en crisis, persiguen a quienes lo cuestionamos para que no se derrumbe. Con el terror de la represión quieren alejarnos de la protesta. Dicen que la libertad de expresión debe tener límites, pero nos los ponen a los antifascistas, no a quienes alaban a Franco, ni a quienes nos amenazan de muerte por rojos o a quienes llaman a asesinar inmigrantes y homosexuales. La libertad de expresión acaba donde empiezas a molestarles, por lo tanto, no hay.

¿Ha modificado algo el lenguaje o la técnica de sus temas por las recurrentes visitas a la Audiencia Nacional? ¿Hay otras formas de transmitir lo mismo?

No, sigo diciendo lo mismo y defendiendo a los mismos. Hay otras formas, sí, pero también son ilegales. Está penada la solidaridad con los presos políticos antifascistas y el no condenar la autodefensa armada. Si quieres defender eso, lo hagas como lo hagas, acaban yendo a por ti. La canción que más molestó a la Audiencia Nacional, fue la de Libertad camarada Arenas que es de las más “suaves”.

¿Cuánto hay de realidad y cuánto es ficción o exageración -para buscar el impacto- en sus letras?

A mí lo que me enamoró del rap fue que es explícito. En EEUU no detienen ni condenan a raperos con letras mucho más explícitas que las mías. Que hasta en EEUU haya más libertad de expresión que aquí, lo dice todo. El rap nació, entre otras cosas, para contar lo que pasaba en los barrios jodidos, se decía que era “la CNN de los barrios”, ya que los grandes medios no explicaban lo que sucedía.

El rap que me gusta es directo, ¿por qué en el cine una película puede serlo y el rap no?

Otra cosa es que el capitalismo haya ido, con contadas excepciones, aniquilando su esencia revolucionaria para evitar que haga pensar a muchas personas. Me propuse que mis letras fueran un golpe fuerte encima de la mesa para al menos, incitar a cuestionarse las cosas y dar a conocer otras. Lo he conseguido con creces y ha merecido la pena pese a la represión. El rap que me gusta es directo, ¿por qué en el cine una película puede serlo y el rap no? Claro, eso en el Estado español, en otros lugares no se persigue por más explícito que sea.

¿Cómo se diferencian los contenidos que implican violencia, como “yo fusilaría a Zapatero”, “pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”, etc. de la amenaza real?

Desear no es amenazar. Amenazar es decir que lo vas a hacer. En todo caso, amenazados nos sentimos nosotros porque ellos sí nos hacen mucho: desde la represión a explotarnos, negarnos un trabajo, etc.

Todo el mundo está a favor de la lucha armada de una forma u otra, hay un discurso muy hipócrita en torno a esta cuestión

¿Está a favor de la lucha armada? ¿Bajo qué circunstancias?

Todo el mundo está a favor de la lucha armada de una forma u otra, hay un discurso muy hipócrita en torno a esta cuestión. ¿Acaso la policía y el ejército no van armados? ¿Sus guerras imperialistas no son lucha armada? Pero como decía el escritor Julio Cortázar: “Conviene diferenciar si quien emplea la lucha armada es quien impone la miseria o quien lucha contra esta”.

Yo defiendo la autodefensa armada que combate la terrible violencia de las injusticias impuestas con violencia y que responde a agresiones de todo tipo. ¿O no es violencia que mueran personas de frío o por la sanidad pública destrozada? Creo que ante el genocidio diario del capitalismo, todos los métodos de lucha son legítimos.

Una de sus canciones más polémicas es aquella en la que defiende a los GRAPO. ¿Por qué? ¿Considera a Arenas un preso político?

Por lo comentado en la pregunta anterior. No son los GRAPO quienes nos han condenado a la explotación ni quienes invaden países a bombazos o quienes viven en palacios mientras desahucian a miles de familias. Son quienes han combatido eso y es un hecho objetivo, aunque decir la verdad sea delito.

¿Cualquier persona que apoye a los GRAPO es de los GRAPO? Evidentemente no

El camarada Arenas está condenado a una cadena perpetua encubierta por comunista, entonces es un preso politico. Además es el secretario general del PCE (r), que no es lo mismo que los GRAPO aunque los hayan apoyado. ¿Cualquier persona que apoye a los GRAPO es de los GRAPO? Evidentemente, no. Además le niegan una operación que necesita urgente en un ojo para no perder la vista. Luego dan lecciones de derechos humanos y bla, bla, bla.

¿Es legítima la violencia contra el Estado?

La violencia revolucionaria siempre es autodefensa, por lo tanto es una respuesta, no un capricho. A nadie le gusta jugarse la vida y décadas de prisión por practicarla. Si el Estado ejerce la violencia de múltiples formas y niega derechos y libertades básicas, es legítima. Siempre contra los opresores, nunca contra los oprimidos. Como comunista simpatizo más con los GRAPO que con ETA, no es ningún secreto. En mis canciones he alabado algunas acciones de ETA, pero también cometió graves errores y por ello se puso a mucha clase trabajadora de todo el Estado en contra.

En mis canciones he alabado algunas acciones de ETA, pero también cometió graves errores y por ello se puso a mucha clase trabajadora de todo el Estado en contra

Pero también hay que decir que cosas como lo del Hipercor, avisaron para desalojar y que no muriera nadie, pero no lo hicieron porque les interesaba criminalizarlos. Pero aún así, fue un grave error poner una bomba allí por el riesgo de que murieran personas inocentes y que no desalojaran. Los GRAPO no han cometido nunca esos errores, eran mucho más cuidadosos. Pero siempre me he negado a condenar a ETA en general porque surge como respuesta a una opresión y hay muchas acciones como la de cerrar una central nuclear que destruía la zona, que como anticapitalista me parecen bien.

¿Por qué se llama terrorista a ETA y no al PP por apoyar guerras imperialistas en las que se han bombardeado escuelas y hospitales? Para entender a ETA, hay que acordarse de las torturas y asesinatos que han sufrido tantos militantes independentistas, de la impunidad del fascismo, etc. Pero claro, el simple hecho de poner este debate encima de la mesa, es ilegal. No se puede ni debatir tranquilo. Terrorismo es que haya trabajadores que no protesten ante su pésima situación por miedo al despido. La mayoría no tememos a ETA o a los GRAPO, tememos la miseria o la represión por exigir lo que nos niegan a la fuerza.

¿Va perdiendo peso la monarquía en España? ¿Cree que volveremos a una República?

Puede que pronto, hay un sector de la burguesía españolista que aboga por la República para dar otro lavado de imagen al régimen, que seguiría igual de antidemocrático pero sin monarquía. La república popular, por la que luchamos los verdaderos demócratas, aún tardará en llegar porque para eso hará falta mucha organización revolucionaria y actualmente está muy debilitada.

El hecho de haber sido detenido numerosas veces y que me quitaran libros, libretas, camisetas, etc, de mi casa, ya es un maltrato

Ha acusado a la policía de “torturar y golpear” y se ha referido a las cárceles como “centros de exterminio”. ¿Cuál es su experiencia con la policía? ¿Ha sido maltratado?

Esa acusación parte de hechos objetivos: hay incontables pruebas de que han torturado y asesinado, han aparecido hasta por TV. No todos, claro, pero los policías que encubren a sus compañeros que sí lo han hecho o el Estado que ampara su impunidad, son cómplices. Hasta la prensa burguesa se ha hecho eco de algunos de sus asesinatos y torturas. También el tribunal europeo, nada sospechoso de comunista, ha llamado la atención al Estado español por las numerosas torturas que ni siquiera se investigan y se archivan.

El hecho de haber sido detenido numerosas veces y que me quitaran libros, libretas, camisetas, etc, de mi casa, ya es un maltrato. Que nos detengan por luchar por una vida digna es un maltrato, que me amenacen con golpearme y encerrarme en prisión, también. He presenciado cargas policiales en manifestaciones, han apaleado a compañeros y han chantajeado a otros para intentar sacar información sobre mi. Las cárceles son centros de exterminio porque hay presos a quienes niegan hasta la asistencia médica y sufren condiciones lamentables, sobre todo los revolucionarios. Eso ha provocado numerosas muertes, como la de la presa comunista Isabel Aparicio por desatención sanitaria.

En la entrevista con Nega, de Chikos del Maíz, él comentaba que cree que los obreros parados siguen votando al PP a causa de programas como los de Ana Rosa o Susana Grisso? ¿Está de acuerdo?

Es un análisis demasiado simple y no creo que el problema se reduzca en votar al PP, no nos beneficia votar a ningún partido del sistema e incluyo a Podemos en estos. La televisión influye, por supuesto. Pero no creo que sea mejor La Sexta Noche que el programa de Ana Rosa: en el fondo todos defienden lo mismo con pequeñas diferencias. Pese al bombardeo constante que repite “vota, a quién sea pero vota”, la ganadora es la abstención. Muchas personas saben que gane quien gane su vida seguirá jodida, por eso pasan.

Pese al bombardeo constante que repite “vota, a quién sea pero vota”, la ganadora es la abstención

El problema es cuando no se traduce en lucha en las calles, pero ver que esos partidos no nos representan ni defienden con uñas y dientes nuestros intereses, es un paso. Aquí hubo un genocidio de antifascistas, un exilio masivo y un lavado de cerebro que aún dura. Eso sumado a todas las distracciones para sedar el cerebro del personal, explica que estemos como estamos. Este Estado se sostiene con la ignorancia crónica y el terror de la represión.

¿Le ha desencantado Podemos? Ha acusado al partido de ser “una sucursal del PSOE”. ¿Sigue pensando esto?

Rompí con Pablo Iglesias y compañía antes de que surgiera Podemos, ni sabía que iban a montarlo. Lo hice porque vi cómo cada vez se mojaban menos y que no eran más que trepas y cobardes oportunistas que no estaban dispuestos a plantar cara al Estado. Hasta el PSOE cuando surgió tenía planteamientos más radicales. Basta ver cómo Podemos ha recortado su programa inicial hasta reducirlo a la socialdemocracia más rancia.

No se mojan ni contra la OTAN ni contra la monarquía, son otros palmeros del régimen. Soy comunista y creo que el partido que tanto en su programa como en sus hechos nos ha representado más, es el PCE (r) y está ilegalizado por ello, además de silenciados. El Estado sabe que si muchos trabajadores los conocieran, simpatizarían con el partido. Pagan con largas condenas de prisión su militancia política, no armada y no se han apoltronado ni nos han vendido. Lo han dado y dan todo por el socialismo, que es la única salida a la barbarie y opresión de esta dictadura del capital. Por hablar bien del PCE (r) y solidarizarme con sus presos, me condenaron y sigo con causas pendientes en el punto de mira.