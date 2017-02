El rapero Pablo Hasel desea en un tuit al Betis que su avión se estrelle por defender a Zozulya

El rapero Pablo Hasel ha manifestado en Twitter su indignación por el caso Zozulya: el jugador ha dejado el Rayo Vallecano por la presión de la afición, que lo acusa de "neonazi". Representantes de los Bukaneros se plantaron en el entrenamiento del equipo con una pancarta: "Vallekas no es lugar para nazis. Presa, para ti tampoco. Vete ya", en alusión al jugador y a Martín Presa, presidente del club. "Si eres tan racista no te pongas nuestra camiseta", gritaban las voces disconformes al futbolista.

Lo que Hasel -que fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo en 2014- critica en sus tuits es la defensa de la plantilla del Betis al jugador por "el linchamiento público" al que se le ha sometido: han cerrado filas en torno a su compañero y califican los hechos de "extremadamente graves". Al rapero no le convence el comunicado que ha esgrimido el Betis, que asegura que el trato al que se ha visto sometido Zozulya "tiene como origen una noticia falsa".

El padre de discos como Canciones supervivientes al registro policial o Solos en medio del misterio infinito escribe que los jugadores del Betis son una "basura" hablando de "linchamiento contra el jugador nazi" cuando "linchamiento es lo que hacen los nazis". Continúa: "Para variar, los medios atacan a la afición del Rayo que ha impedido que un nazi juegue en su equipo, no al nazi. No merecen ni el aire".

Ha retuiteado mensajes que esgrimen que el club bético primero defendió a "un maltratador como Rubén Castro" y ahora "defienden al ciminal neonazi ucraniano", así como recortes de prensa en los que Javier Tebas -presidente de La Liga- manfiestaba ser "de extrema derecha" y pedir "un Le Pen a la española", igual que ahora amenaza con presentar una querella criminal contra el Rayo. Ayer Hasel colgó un vídeo en el que se mostraba cómo "nazis ucranianos, los que apoya el jugador rechazado por la afición del Rayo, crucifican y queman vivo a un antifascista". Recuerda el rapero "lo normalizado que está que los medios defiendan a todo tipo de nazis y nos dejen como monstruos a los comunistas y antifascistas".

Sin embargo, el tuit que ha armado más revuelo en las redes sociales es aquel en el que dice que "a la plantilla del Betis q defiende al nazi, si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara". Tanto que se ha convertido en trending topic nacional, aunque Hásel lo haya borrado de su perfil. Él ya lo recuerda en uno de sus canciones: "Por más que me citen en la AN, me juré que no habrá quien me frene".