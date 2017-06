"Soy abuelo, he escrito más de treinta libros, tengo cinco nietos y he vivido toda mi vida en el otro lado, en la otra acera. Estoy cansado. Estoy cansado". Con "otro lado" Javier García Sánchez (Barcelona, 1955) se refiere a territorio independentista catalán, claro. Cuenta que a veces baja a la calle y siente que está en Dallas en el 63 "y que estamos todos locos". Vive en los márgenes, García Sánchez. Dice que es una mosca cojonera, un tocapelotas profesional, y se le llena la boca. Resiste a la versión oficial de las cosas.

Le obsesiona el asesinato de Kennedy. Tenía seis años cuando pasó y no se quita ese terror de la cabeza. Todas aquellas dudas, aquellas imágenes. "Pero, ¿lo ha matado? ¿Lo ha matado de verdad?", preguntó a su padre. Ahora publica Teoría de la conspiración. Deconstruyendo un magnicidio (Navona Editorial), una investigación en profundidad de todo lo publicado hasta la fecha sobre el asesinato del presidente, aportando documentos nunca vistos en España.

Asegura que el asesinato de Kennedy, lejos de ser perpetrado por Oswald, fue una conspiración de la CIA. Por incómodo. "Nos mintieron hace siglo y medio y continúan haciéndolo en la actualidad", lanza. No tolera la engañifa, las cortinas de humo ni el gregarismo. No va a parar. Ni con Dallas ni con Cataluña.

¿Por qué la CIA quería matar a Kennedy?

Porque el presidente Kennedy era un personaje muy, muy molesto para los intereses norteamericanos de aquella época. Había amenazado con disolver la CIA, reducirla a cenizas; hacía decapitado a los dos jefes de la CIA... lo mataron por eso, porque era un tocacojones, y con el FBI pasaba otro tanto. La CIA estaba haciendo operaciones encubiertas en Vietnam desde el año 62, sin permiso... y Keneddy coqueteaba con el comunismo, al menos a ojos de ellos, de los radicales.

La CIA se cargó al presidente, y a Oswald, que trabajaba para ellos... ¿quién dio la última orden? Pues mira, la madre de Oswald, Margarita, que estaba medio loca y más loca que acabó con todo el episodio de Dallas, dijo "mi hijo trabajó para los militares". Ahí está. En última instancia, cuando todo estaba decidido, cuando el dinero del petróleo estaba puesto, cuando los tiradores y los mercenarios estaban contratados... faltaba una última llamada. Posiblemente fue a un despacho del Pentágono que se quería cargar al presidente, igual que un sector de la CIA y del FBI.

¿Cómo se eligió a Lee Harvey Oswald como chivo expiatorio? ¿De qué manera formaba parte parcial de la trama?

Es la gran duda que dejo en el libro. Estoy enojado y mi enojo crece conforme pasa el tiempo. Aún dicen que no podemos saber quién mató a Kennedy, pero sí podemos conocer el 95% de quiénes le asesinaron. En ese 5% está el papel exacto de Lee Harvey Oswald. Él estaba en la conspiración hasta el cuello, pero no para matar al presidente, sino tal vez para justo lo contrario: para detener a un supuesto comando que iba a matar al presidente, lo cual hubiese sido excusa para atacar Cuba.

Es curioso que eligiesen a alguien como Lee Harvey Oswald como presunto asesino, teniendo en cuenta que era un pésimo tirador y que hasta había sido degradado de soldado de primera clase a soldado por incidentes con armas. ¿Por qué culpabilizan a alguien con características tan nefastas para ese tipo de asesinato? ¿No es un poco obvio?

Totalmente. Esos tres disparos... ni siquiera técnicos del ejército ni tiradores que ganan concursos pudieron igualarlos. ¡Con un rifle defectuoso y a esa distancia! Su arma no se disparó aquel día. A la policía de Dallas se le "olvidó" hacer las pruebas para comprobar si ese famoso rifle se había disparado aquel día. "Yo soy capaz de hacer los tiros de Oswald", dijeron después muchos. Me quedo acojonado. ¡Lo intentaron 15 personasy no pudieron...! Oswald no sólo era un pésimo tirador sino que aborrecía las armas. Lo escribió en sus últimos meses de vida en su Diario Ruso.

Ahí pone a parir el comunismo, y eso que había sido comunista infiltrado durante casi un año en Ucrania. En ese diario incluye un decálogo, con una especie de mandamientos para una futura doctrina, muy iluminado, ¿sabes? Y el primero de esos mandamientos era la abolición de las armas. Abolirlas todas, excepto los rifles, y sólo para la caza. Era un progre, un Obama, iba de culto y de leído y aborrecía a los machotes que pegaban tiros.

¿Cómo se ha recuperado la CÍA de este cuestionamiento? ¿Por qué siguen pareciendo los buenos?

¿A ti te lo parecen? (Ríe). Bueno, es que la CIA es una entelequia, está y no está, ellos siempre trabajan por delante de lo que estamos viendo en la actualidad. Todo lo de Corea del Norte, lo de Trump... todo son fases laminares en las que ellos dan pasos por delante. Han derrotado gobiernos, asesinado líderes, provocado hambrunas... se encargan de todo lo malo. Después de lo de Dallas, asesinaron a 50 personas a través de dos décadas para que la conspiración no reflotase. Y me enfada que se traten estos asesinatos como una rareza. Lo de Kennedy es un asesinato, no una cosa de Cuarto Milenio, con Iker Jiménez; y sin embargo lo meten en el mismo saco que la muerte de Lady Di, que si Elvis está muerto o no, que si los extraterrestres... uno grita. De Dallas tenemos centenares, miles de datos.

¿Qué amistad tienen la CIA y la mafia?

Acabas de tocar médula. Lo que el pueblo americano nunca admitió, tan inocente para algunas cosas, tan honesto democráticamente hablando, es que las fuerzas del bien, a saber, la CIA -que en realidad son el demonio-, y el crimen organizado, es decir, la mafia, matasen juntos. Llevan pactando desde los años cuarenta. La CIA sabía que Córcega, Cerdeña... es una cuna de tiradores, se ponen ahí con conejos y liebres, y no tienen rifles con mira telescópica, así que son buenísimos.

En los cuarenta tenían ya sicarios que eran mafiosos...y esto se reprodujo hasta el infinito por el tema del comunismo. Tanto CIA como mafia odiaban a los comunistas y querían imponer capitalismo y casino, ¿entiendes? Luego ya Luther King, el hermano, y ya para los ochenta empezaron a disolver esta asociación. Pero, con todo... te digo que Leonardo Di Caprio lleva al menos 12 años intentando llevar a la pantalla un proyecto sobre la vinculación CIA, FBI y mafia en los ochenta, y no puede. Venga nanoproblemillas... "mejor lo dejo". Y llevamos dejándolo toda al vida.

¿Cómo fiarnos de la justicia si el juicio contra Jack Ruby, que disparó a bocajarro a Lee Harvey Oswald delante de todo el mundo, finalmente fue anulado? Dicen que murió de un embolismo pulmonar, en la cárcel, esperando otro juicio.

No murió por eso, el problema de Jack Ruby es cómo murió, porque estuvo diciendo un año entero que lo estaban envenenando, y ya no sabemos si murió del susto, del envenenamiento o del cáncer... el problema es lo que dijo, incluso delante de las cámaras, y delante de los grandes comisionados Warren, los 11 de la Comisión... después de haberlos puesto contra las cuerdas varias veces, dijo "A Kennedy lo mataron unas fuerzas muy poderosas de aquí", mirando al suelo. Se creó un silencio brutal. Se oyó la voz del presidente de Warren. "¿Cuando dice aquí, dice Texas?". Y dice "Sí, señor, eso he dicho. Fueron grandes personajes de aquí. Y ahora llévenme a Washington si quieren que siga hablando". Esto lo oyeron y nadie hizo nada.

Ruby era el tutor de Oswald, no quería matarlo, pero le dijeron "te toca cargar". El problema es que Oswald se escapó una hora entera. Declaró 5 veces ante los periodistas, primero muy dócil, y después mete el turbo...

No entiendo. ¿No era más fácil, antes que cargar contra Oswald como chivo expiatorio, pagar a un asesino a sueldo que después se hubiese dejado matar o culpar por ellos a cambio de una gran cantidad de dinero a su familia, por ejemplo? ¿Por qué todo este lío con alguien que no quería formar parte de la trama?

Madre mía... ¿cómo has pensado en eso? (Ríe). Es rebuscado. Sí, podría haber sido, pero es que en Occidente la gente no se inmola. Lo de Oswald era perfecto, porque les parecía un loco comunista, un antiguo marine. Salió mal. Si Oswald hubiese muerto en un tiroteo con la policía a la media hora del asesinato de Kennedy, ahora no estaríamos hablando de esto. Pero en ese día y medio que duró vivo Oswald desde el asesinato de Kennedy, lo removió todo con las cosas que dijo. Así que se lo encargaron a Ruby. También Ruby, que al principio estaba en la trama, se calentó mucho en prisión y dijo cosas que no debía. La gente, pasado el impacto, empezó a hablar, empezaron a salir testigos, como el taxista que llevó a Oswald... moscas cojoneras como yo, pero de la época. El trayecto de Oswald en taxi no cuadra con la versión oficial, y el taxista erre que erre, diciendo que él era muy metódico, muy meticuloso, y que se acordaba perfectamente... pues apareció al poco tiempo, asesinado por un camión.

¿Estados Unidos es una potencia sustentada en la mentira?

La respuesta es no. Pese a Dallas, no. Oswald es el coco, es el fantasma que norteamérica no quiere admitir, no quieren asumirq ue ellos han sido así de perversos o lo han consentido. A día de hoy, en la gran prensa norteamericana se siguen mofando de la conspiración. No me preguntes cómo han llegado a ese nivel intelectual.

¿Hoy ya no se quiere matar a ningún líder político? ¿Es sencillamente cuestión de buenos equipos e seguridad o de desinterés por parte de mafia u opositores?

Tú ves las imágenes de los guardias de seguridad y llevan brazos ortopédicos y metralleta... el norteamericano está obsesionado con el tema a la seguridad de los personajes públicos y habrá mejorado mucho, pero ellos viven en esa pesadilla, no han superado el tema de Oswald como concepto. De repente un chalado, medio enano, comunista, como le llama Stephen King... se carga al hombre más poderoso de la tierra. ¡Pero es falso! ¿Cómo vivir con ese grado de demencia y mentira brutal? Me lo preguntas a mí que soy español de Barcelona, y me he quedado con ganas de decir que el independentismo catalán es como lo de Dallas, un proceso de abducción colectiva, una locura. A veces bajo a la calle y pienso "hostia puta, estoy en Dallas en el 63 y estamos todos locos". ¿Cómo no se dan cuenta?

Ayer mismo comía con un amigo y después de muchos años he conseguido que aborrezca el comunismo. Ha decidido que sí, que aborrece el comunismo igual que el fascismo, pero el independentismo le parece la salvación de la humanidad. Todo se cifra en odio puro a España. Mi dentista hace cuatro día me dijo que me había visto en la tele y yo le dije que sí, y que iba a volver a ir, ahora a Intereconomía... ¡se le cambió la cara! Me acercó el asesino ese, se le quebró el rostro, parecía que le estaba diciendo que me iba al cotolengo de los leprosos. Sienten rechazo, asco, algo físico, hacia España.

¿Es más fácil que aguante vivo, a día de hoy, Donald Trump que el Papa Francisco?

Ojalá fuera Aramis... yo creo que Donald Trump tiene más papeletas que el Papa Francisco de morir de un tiro, porque son intereses económicos y el Papa Francisco es discurso, palabra. De todos modos, tenemos que ser conscientes del hecho de que se conspira y, en la medida de lo posible, intentar denunciarlo.

¿Cuál es la conspiración asumida de España?

Bueno, hay gente urdiendo en los espachos, a la luz de un flexo, pero lo complicado es ensamblar la conspiración, ponerla en funcionamiento. Ahora no diría conspiración, pero sí el mayor peligro... el mayor peligro con el que convivimos es la presunta creación de una especie de Frente Popular.

¿A qué se refiere? Concrete.

Bueno, esto no tiene mucha más secuela, quiero decir, me refiero a ese olorcillo a Frente Popular, a toda la izquierda unida sacando todo el odio que lleva, a esata vuelta al odio... Mira, es delicado hablar de Trump por lo repulsivo que es, pero más allá de su ideología, que no la tiene, habrás visto la foto de él decapitado.

Sí.

Pues yo le he preguntado como a 15 personas en Barcelona, todas leídas, y ninguna la ha visto. Ninguna. Parece ser que por la televisión no la han dado en ninguna cadena, y en internet hay que buscarlo. Ya sabes, la humorista esa con su cabeza en la mano, muy desagradable. ¿Por qué eso no ha sido noticia en el telediario? Sólo hubiese generado impacto en un telediario. La noticia tendría que haber salido en los telediarios, avisando de que era desagradable, para mostrar a dónde llega la izquierda radical.

¿Se refiere a que esa imagen no se ha sacado en los telediarios para sobreproteger a la izquierda?

Claro. Para proteger a la izquierda radical. Los telediarios lo están haciendo. Si llega a haber sido la cabeza de Bernie Sanders, ya te digo que se saca. Si el bofetón a Rajoy hubiese sido a Iglesias, ahora mismo habría una ópera en Chueca. ¿Te acuerdas del debate de la moción de censura, hace una semana? Hubo un momento en que se peleaban Podemos y PP y Ana Pastor, una señora que da miedo, en el buen sentido, estaba pegando con el martillo ahí... dijo que esto era un circo, y entonces se le cambió el rostro y se quedó sobresaltada. Dijo "Con perdón del circo".

Ahí pensé que no tenemos solución. Cuando una señora como Ana Pastor pide perdón a la idea de circo, es que estamos en una psicosis de tontería. Piensa que es ofensivo cuando no lo es. Soy abuelo, he escrito 30 libros, tengo 5 nietos y he vivido toda mi vida en el otro lado, en la otra acera, en un claro Dallas. Estoy cansado. Estoy cansado.