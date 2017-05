Los nuevos talentos literarios se reconocerán con el Premio José Ángel Mañas

El escritor José Ángel Mañas -que estalló con Historias del Kronen y el año pasado arremetía con Todos iremos al paraíso- dice que quiere publicar la mejor opera prima del año -¡el Rimbaud de la literatura española!, casi nada- y pretende hacerlo de la mano del editor francés Jean-Laurent Poitevin, de Nouveaux Auteurs. Es un fenómeno raro hijo de la democracia participativa: una editorial que anda casi sin editor, una simple página web en la que cualquiera puede colgar sus textos y, si recibe buenas puntuaciones de los usuarios, se publica.

Ojo, no es tan sencillo. Sólo se editan las novelas que reciban las veinte mejores puntuaciones del año, a ojos de los 10.000 lectores afiliados con los que cuenta la plataforma. Reconoce Poitevin que a esos lectores no se les pide ningún requisito especial, “igual que a un ciudadano, cuando va a votar, no le piden el nivel de estudios o la nota que sacó en Selectividad”.

Asume también que es el volumen de manuscritos recibidos el que acaba generando calidad, pero lo cierto es que los resultados están ahí: doscientos libros publicados a un ritmo de veinte por año, y la barbaridad de dos millones de ejemplares vendidos en apenas una década. Por eso Nuevos Talentos -en español- garantiza que tu novela va a ser leída, porque nace, de algún modo, ya avalada por el público; y además opta a ganar un premio de 12.000 euros si resulta corrosivamente brillante.

Sólo talentos nuevos

Mañas presta su cara, su firma y su experiencia para presentar esta editorial en España, él que, precisamente, encarnó el cuento del pelotazo literario con su opera prima. Cuenta Poitevin que el autor de Historias del Kronen consiguió en España lo que Françoise sagan logró con su primera obra en Francia, un éxito fulminante e inmediato, un meteorito comercial.

El galardón de Nuevos Talentos va bautizado con su nombre y prescinde de un jurado tradicional, del mismo modo que la editorial prescinde de lectores profesionales y deja el criterio en manos del público: elegirán el mejor manuscrito los mismos usuarios de la página, democráticamente, hasta que sólo queden tres. En esa terna entra Mañas y elige uno, para hacer valer su criterio último e imprimir su sello personal.

Eso sí: la condición más importante de las bases del concurso es que sólo puede participar quien no tenga ninguna novela publicada. Quieren el talento en crudo, sin amiguismos, sin enchufitos ni compadreos. Quieren recuperar ese espíritu viejo del Nadal, que en la segunda mitad del siglo pasado ayudó a despegar a Carmen Laforet, Miguel Delibes, Sánchez Ferlosio, Martín Gaite o Matute. Mañas también fue un niño escritor descubierto por los premios. Ahora quiere devolver el guiño.